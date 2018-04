To je 15 prehodov, na katerih ne bo več mogoče prečkati železniške proge

Ministrstvo za infrastrukturo je ukinilo 15 neustrezno zavarovanih in potencialno nevarnih nivojskih prehodov po vsej Sloveniji. Na teh prehodih tako ne bo več mogoče prečkati železniške proge, so zapisali na spletni strani ministrstva.

Pravilnik o nivojskih prehodih določa, da se nivojske prehode uredi z avtomatskimi napravami za zavarovanje. Tiste prehode, ki niso zavarovani, pregleda komisija za nivojske prehode. Ta po pregledu poda oceno o ukinitvi oziroma preureditvi prehoda. Tako so na podlagi ugotovitev komisije ukinili 15 nivojskih prehodov.

Ukinjeni neustrezno zavarovani prehodi:



- trije nivojski prehodi na glavni železniški progi Divača-Cepišče Prešnica,

- trije prehodi na regionalnih železniških progah Grosuplje-Kočevje in Rogatec-Stranje-Grobelno,

- po en nivojski prehod na glavnih železniških progah Pivka-Ilirska Bistrica in Zidani Most-Šentilj,

- po en nivojski prehod na regionalnih železniških progah Celje-Velenje, Imeno-Stranje, Ljutomer-Gornja Radgona in Metlika-Novo mesto-Ljubljana.



Razlogi za ukinitve teh prehodov so predvsem slaba preglednost prehodov oziroma ureditve povezovalnih poti.

Kot so še zapisali na spletni stran ministrstva za infrastrukturo, se nivojski prehodi običajno preuredijo ob gradnji povezovalne ceste ali prvi rekonstrukciji oziroma nadgradnji železniške proge oziroma po zgraditvi izvennivojskega križanja. Razlog za tovrsten način dela je predvsem večje število infrastrukturnih projektov, cest in železnic.

Pri tem so kot primer izpostavili posodobitev proge Pragesko-Hodoš, kjer so uredili vseh 78 nivojskih prehodov. 32 od teh so ukinili, 27 so jih modernizirali oziroma zavarovali z avtomatsko napravo za zavarovanje, 19 prehodov so uredili izvennivojsko. S tem so zagotovili bistveno večjo varnost, so še zapisali na spletni strani.