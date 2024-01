"To, da živimo v demokratični državi, še ne pomeni, da se cedita med in mleko"

Spomin na Pohorski bataljon opominja na to, kaj je svoboda in kaj junaštvo, in nam služi kot vsestranski opomin na grozote vojne, tiste iz preteklosti in tiste, ki danes divjajo skorajda v naši soseščini, je na slovesnosti ob 81. obletnici padca Pohorskega bataljona pri Treh žebljih na Osankarici povedal predsednik državnega sveta Marko Lotrič.

Kot je dejal slovesni govornik, nam spomeniki služijo kot prostor spominjanja, vsakoletno spominjanje na slavni bataljon in na veliko pohorsko tragedijo pa je po njegovem postalo del slovenske kulturne in nacionalne identitete in se je zapisalo v kolektivno zavest naroda.

"Ko se ob tem obeležju poklonimo Šarhom, Pohorskemu bataljonu in partizanskemu boju, se moramo zavedati, da je naš odnos do teh dogodkov tudi naša investicija v prihodnost. Takšni dogodki nas opozarjajo, da se v tem hitrem tempu življenja, ob vsenavzočnosti digitalnega vesolja moramo znati ustaviti in si vzeti čas za razmislek," je dejal Lotrič.

Lotrič: Ne sme nam biti vseeno, kaj se danes dogaja v svetu

Spomini na vojne tragedije na naših tleh nas morajo po njegovih besedah hkrati stalno opozarjati na to, da nam ne sme biti vseeno, kaj se danes dogaja v svetu, kjer mir ni samoumeven, kjer je znova veliko vojn, nasilja in trpljenja ljudi.

Kot je dejal prvi mož državnega sveta, se junaštvo Pohorskega bataljona ob začetku novega leta vsakič znova dotakne slovenskih duš, kar je prav, saj potrebujemo takšne spodbude, kot je današnja in vsakoletna spominska slovesnost pri Treh žebljih, da se "vedno znova zavemo, da nam svoboda ni sama po sebi dana in da je tudi precej krhka dobrina". V svobodo je treba verjeti in se zanjo tudi boriti, je dodal.

Ob tem je poudaril, da prelita kri 69 borcev, ki so junaško sprejeli borbo proti tridesetkrat močnejšemu in bolje oboroženemu sovražniku, ne sme biti zaman. "Najmanj, kar lahko in moramo danes in v prihodnje narediti, je, da preteklosti ne prepustimo pozabi in da do zgodovine nismo brezbrižni, tudi ali še posebej takrat, ko je ta neprijetna," je dejal Lotrič.

Dejstvo, da živimo v samostojni in demokratični državi, po njegovem mnenju še ne pomeni, da se cedita med in mleko, da nimamo nobenih izzivov in težav, zato je pomembno, da iz preteklosti črpamo moč za delovanje v prihodnosti ter se zavemo, da se splača napeti vse sile za mirno reševanje izzivov - še posebej tistih najpomembnejših, od katerih je odvisna prihodnost države in blaginja naroda.

"Ne smemo stati križem rok"

"Hkrati v nemirnem svetu, polnem konfliktov, ne smemo stati križem rok. Pri nas imamo mir, če razumemo ta pojem v ožjem pomenu besede kot odsotnost vojne. Mir pa je globalna odgovornost," je še povedal Lotrič in dodal, da ima Slovenija kot nestalna članica varnostnega sveta ZN odgovornost in nalogo, da s pametno zunanjo politiko okrepi lasten glas in vpliv v svetovni politiki, seveda v smeri podpore miru in krepitve vrednot, ki nasprotujejo nasilju in vojni.

Letošnje prireditve se je zaradi deževnega vremena udeležilo nekaj sto ljudi in predstavniki države, med njimi evropska poslanca Milan Brglez in Matjaž Nemec, minister Aleksander Jevšek ter nekateri poslanci DZ.

Predstavniki javnega in političnega življenja so položili vence pred spominsko obeležje padlim borcem Pohorskega bataljona, ob predsedniku DS tudi župani in drugi predstavniki vseh šestih občin, ki gostijo slovesnost, Mestne občine Maribor ter občin Ruše, Zreče, Oplotnica, Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica.

Pohorski bataljon je bil ustanovljen 11. septembra 1942 v Dobrovljah na Pohorju. V začetku je štel 90 borcev, poveljeval pa mu je Rudolf Mede. Bataljon je izvedel številne akcije, 21. decembra 1942 pa se je premaknil proti Osankarici, kjer si je uredil zimski tabor.

Prve dni leta 1943 so nemške sile odkrile partizanski tabor, 8. januarja pa ga je obkolilo okoli dva tisoč nemških vojakov. V boju je življenje izgubilo 69 borcev bataljona.