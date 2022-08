To bo pomembna novost pri volitvah predsednika države

"Vsi volivci v tujini bodo za volitve predsednika republike prejeli uradne prazne glasovnice," so sporočili z Državne volilne komisije. To so storili, da bi se izognili morebitnim zapletom oziroma poznemu pošiljanju volilnih glasovnic v tujino, kar se je zgodilo na letošnjih parlamentarnih volitvah. Takrat so pri pošiljanju glasovnic v tujino nastale zamude, napake pa so se pojavile tudi pri tiskanju glasovnic. Posledično so glasovnice do volivcev v tujino prispele štiri dni prepozno.

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je na dan razpisa volitev predsednika republike, ki bodo 23. oktobra 2022, vseh volilnih upravičencev 1.696.893, od tega 1.590.843 volivk in volivcev s stalnim prebivališčem v Sloveniji ter 106.050 volivk in volivcev s stalnim prebivališčem v tujini, in sicer v 137 tujih državah. Ena od pomembnih novosti na teh volitvah je, da bodo vsi volivci v tujini, tako izseljenci kot tudi zdomci, za glasovanje po pošti v tujini prejeli uradno prazno glasovnico, da bi se izognili morebitnim zapletom oziroma poznemu pošiljanju volilnih gradiv v tujino.

Volilno gradivo z uradno prazno glasovnico za izseljence, torej volivce s stalnim prebivališčem v tujini, bo Pošti Slovenije predano najpozneje 45 dni pred dnevom glasovanja, za zdomce oziroma volivce s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo v času volitev v tujini, pa najpozneje v treh delovnih dneh po prejetju njihovega obvestila oziroma vloge, da želijo glasovati po pošti iz tujine.

Kakšna so pravila glasovanja za izseljence in kakšna za zdomce?

Volivci s stalnim prebivališčem v tujini (t. i. izseljenci) prejmejo volilno gradivo po uradni dolžnosti na njihov naslov stalnega prebivališča, lahko pa se namesto oddaje glasu po pošti iz tujine odločijo tudi za glasovanje na najbližjem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini, kjer je volišče. Volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini (t. i. zdomci), pa volilnega gradiva ne prejmejo "samodejno", temveč morajo najpozneje do vključno 22. septembra Državni volilni komisiji sporočiti, ali želijo glasovati po pošti iz tujine ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Slovenije v tujini. To lahko storijo z oddajo vloge na spletnem portalu eUprava, bodisi z e-identiteto bodisi brez e-identitete.

Volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini, ki bodo na dan glasovanja v Sloveniji, lahko glasujejo tudi na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije oziroma na volišču omnia. V tem primeru morajo o tem obvestiti Državno volilno komisijo oziroma do vključno 19. oktobra oddati posebno vlogo na eUpravi, bodisi z e-identiteto bodisi brez e-identitete. Poleg izseljencev lahko na volišču omnia glasujejo tudi volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja oziroma bodo na dan glasovanja zunaj okraja stalnega prebivališča. O tem morajo do vključno 19. oktobra obvestiti svojo okrajno volilno komisijo oziroma oddati vlogo na spletnem portalu eUprava, z e-identiteto ali brez e-identitete.

Kdo lahko v Sloveniji glasuje po pošti?

Po pošti na območju Slovenije lahko glasujejo volivci, ki so v bolnišnici, v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, v priporu ali zavodu za prestajanje kazni in volivci, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom. O tej nameri morajo obvestiti okrajno volilno komisijo, kjer je sedež njihovega stalnega prebivališča, in sicer najpozneje do vključno 12. oktobra. Vlogo lahko oddajo prek spletnega portala eUprava, bodisi z e-identiteto bodisi brez e-identitete. Invalidi lahko po pošti glasujejo tudi stalno, če oddajo vlogo in priložijo ustrezno dokazilo o invalidnosti.

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, imajo možnost glasovanja na domu, če pravočasno oddajo vlogo in priložijo zdravniško potrdilo. Vlogo za glasovanje na domu mora volivec vložiti pri okrajni volilni komisiji, kjer ima stalno prebivališče. To mora storiti najpozneje do vključno 19. oktobra. Vlogo lahko odda prek spletnega portala eUprava, z e-identiteto ali brez e-identitete. Enako velja za volivce, ki bodo tik pred volitvami v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, pri čemer ne potrebujejo zdravniškega potrdila, ampak morajo vlogi priložiti potrdilo o okužbi oziroma odrejeni izolaciji.