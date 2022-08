Z današnjim dnem lahko izrazite podporo predsedniškim kandidatom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z današnjim dnem začenjajo teči roki za volilna opravila za izvedbo predsedniških volitev, ki bodo 23. oktobra. Volivci lahko od danes s podpisi izrazijo podporo posameznim kandidatom, možno je tudi vlaganje kandidatur. Kandidati lahko te vložijo do 28. septembra, nekaj dni prej, 22. septembra, pa bo tudi uradno stekla volilna kampanja.

Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo poslanci, politične stranke in volivci. Če se kandidat za predsedniško funkcijo poteguje s podporo poslancev, potrebuje najmanj deset njihovih podpisov. Stranke lahko svoje kandidate predlagajo s podpisi najmanj treh poslancev ali tri tisoč volivcev. Če se kandidat na volitve poda samo s podporo volivcev, pa potrebuje najmanj pet tisoč podpisov volilnih upravičencev.

Vlaganje kandidatur na Državno volilno komisijo (DVK) bo mogoče do 28. septembra. Še pet dni po tem, do 3. oktobra, pa lahko kandidati soglasje h kandidaturi umaknejo.

DVK bo nato preizkusila zakonitost vloženih kandidatur, z žrebom določila vrstni red kandidatur, seznam kandidatur pa javno objavila do 7. oktobra.

Uradna kampanja se bo začela 22. septembra

Uradna volilna kampanja pred predsedniškimi volitvami bo stekla 30 dni pred dnem glasovanja, 22. septembra in bo trajala do 21. oktobra do polnoči, ko bo nastopil volilni molk.

Predčasno glasovanje bo na posebnih voliščih potekalo 18., 19. in 20. oktobra med 7. in 19. uro.

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, morajo DVK do 22. septembra sporočiti, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatskem predstavništvu.

Oskrbovanci domov za starejše ter volivci, ki so v bolnišnicah ali zaporu, lahko okrajni volilni komisiji do 12. oktobra sporočijo, da želijo glasovati po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi.