Tihi ubijalec, zaradi katerega v Evropi letno umre več kot 1.200 otrok

Zaradi onesnaženosti zraka v Evropi vsako leto umre več kot 1.200 mlajših od 18 let, je v danes objavljenem poročilu opozorila Evropska agencija za okolje (EEA) in se zavzela za hitrejše zmanjšanje emisij iz prometa, industrije in ogrevanja. Eden od predlaganih ukrepov je tudi ustvarjanje več zelenih površin v okolici vrtcev in šol.

"Otroci so še posebej občutljivi na onesnaženost zraka, in sicer od maternice do odraslosti," je v poročilu zapisala agencija s sedežem v Köbenhavnu in dodala, da so zaradi onesnaženega zraka otroci bolj izpostavljeni tveganju za kronične bolezni v odrasli dobi, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Po rojstvu onesnaženost zunanjega zraka poveča tveganje za več zdravstvenih težav, vključno z astmo, zmanjšanim delovanjem pljuč, okužbami dihal in alergijami," piše v poročilu.

Glavni razlog onesnaženosti zraka uporaba trdih goriv

Kljub izboljšavam v zadnjih letih ravni onesnaženja v številnih evropskih državah še vedno presegajo mejne vrednosti, ki jih priporoča Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Glavni razlog za onesnaženost zraka je predvsem uporaba trdih goriv, kot je premog, za ogrevanje in v industriji.

"Ko gre za okoljska tveganja in onesnaženost zraka, o otrocih ne moremo razmišljati kot o majhnih odraslih," je opozoril strokovnjak za onesnaženost zraka pri EEA Gerardo Sanchez Martinez. "Njihovo dihanje je hitrejše, dihajo bolj v usta in so bližje tlom," je pojasnil.

Težave z onesnaženostjo zraka so pogosto še posebej pereče v mestih. Leta 2021 je moralo več kot 90 odstotkov mestnega prebivalstva v državah EU živeti z ravnmi drobnih trdnih delcev, ozona in dušikovega dioksida, ki so presegale priporočila WHO. To velja zlasti za območja srednje in vzhodne Evrope ter Italijo.

Poročilo Rusije, Ukrajine in Velike Britanije ne zajema

Ocenjenih 1.200 prezgodnjih smrti otrok zaradi onesnaženosti zraka zajema države članice EEA. To so poleg članic EU še Švica, Norveška, Islandija, Lihtenštajn in Turčija. Poročilo ni zajelo velikih industrijskih držav, kot so Rusija, Ukrajina in Velika Britanija, kar pomeni, da je skupno število smrtnih žrtev na celini verjetno še višje.