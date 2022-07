Težave za Levico? Tako kažejo podatki.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

SD Tanje Fajon je z identično podporo, kot jo je anketa Ninamedie za Večer in Dnevnik pokazala minuli mesec, prehitela stranko Levica Luke Meseca. Gibanju Svoboda Roberta Goloba je podpora zrasla za 2,2 odstotne točke, in sicer s 40,6 odstotka na 42,8 odstotka, prav tako je podpora SDS Janeza Janše zrasla za 2,2 odstotne točke, in sicer s 26,5 na 28,7 odstotka.

Kot je razvidno iz spodnje grafike, si stranke v javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Večer in Dnevnik izvedla Ninamedia, sledijo takole:

- Gibanje Svoboda Roberta Goloba z 42,8 odstotka (prej 40,6 odstotka),

- SDS Janeza Janše z 28,7 odstotka (prej 26,5 odstotka),

- NSi Mateja Tonina z 10,2 odstotka (prej 8,5 odstotka),

- SD Tanje Fajon s 7,1 odstotka (prej 7,1 odstotka) in

- Levica Luke Meseca s 6,6 odstotka (prej 7,2 odstotka).

Podpora vsem strankam je tako narasla, podpora SD ostaja enaka, medtem ko je stranka Levica edina, kateri je podpora padla.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranja. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Spodaj si poglejte primerjavo Ninamedijine ankete z Medianino, ki je bila opravljena prejšnji teden.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.