Težave pri delovanju spletnih strani državnih ustanov

Nedostopne so številne spletne strani ministrstev in vladnih ter državnih ustanov, med drugim so bila nedostopna spletna mesta vlade, državnega zbora, statističnega urada, slednji je posledično imel težave glede današnjih objav, med drugim glede podatkov o inflaciji. Težave pri delu naj bi po pisanju portala N1 imeli tudi uslužbenci, ki delajo od doma.

Vzrok za težave še ni znan, menda pa naj ne bi bil posledica hekerskega napada, kot je pojasnila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh in dodala, da bodo več informacij še posredovali.