Teoretiki zarot o covid-19 grdo zlorabili ime in položaj medicinskega strokovnjaka

Kot je v sporočilu za javnost zapisal direktor King Kong Teatra Anton Lamovšek, so na dogodkih, ki jih organizira, zaznali "več obiskovalcev, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo in se pri tem sklicujejo na dokument, pod katerim je podpisan dekan medicinske fakultete Igor Švab". Kot piše Lamovšek, imajo s takimi obiskovalci precej težav, saj da so večinoma verbalno agresivni in moteči za samo prireditev.

Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani so sicer v objavi na svojih spletnih straneh zagotovili, da njihov dekan Švab ni avtor nobenega od dokumentov, ki zanikajo obstoj bolezni covid-19.

Dokument, ki se pojavlja na posnetkih, ni dokaz o neobstoju virusa

Kot so pojasnili v objavi na svojih spletnih straneh, se je v preteklem tednu na spletu pojavil posnetek, "v katerem je gibanje Osveščeni prebivalci Slovenije za predstavitev svojih idej zlorabilo ime dekana Medicinske fakultete Igorja Švaba, sklicujoč se na odločbo fakultete s 30. novembra lani". Kot pojasnjujejo na fakulteti, dokument, ki se pojavlja na posnetku, "ni nikakršen dokaz, da virus ne obstaja", temveč v njem trdijo, da niso izvajali znanstvene študije o izolaciji virusa Sars-Cov-2 v skladu s Kochovimi postulati, s čemer so odgovarjali na konkretno vprašanje.

"Ker vprašanje, naslovljeno na fakulteto, sprašuje po strokovno nesmiselnih dokazih, smo odgovorili, da s takimi dokazi ne razpolagamo," so pojasnili.

Po oceni ljubljanske medicinske fakultete gre pri objavi gibanja Osveščeni prebivalci Slovenije za nedopustno zlorabo imena in položaja medicinskega strokovnjaka. "Medicinska fakulteta sprejema in resno jemlje svoje poslanstvo ter sodeluje pri znanstveno podkrepljenem obveščanju laične in strokovne javnosti o vseh bolezenskih stanjih, ne samo covid-19," dodajajo.