Telekom Slovenije za prijetnejše bivanje otrok na Debelem rtiču doniral 20 tisoč evrov

Telekom Slovenije je Rdečemu križu Slovenije za obnovo mladinskega doma Morska zvezda v Zdravilišču RKS Debeli rtič predal donacijo v višini 20 tisoč evrov. S pomočjo donacije bodo v mladinskem domu Morska zvezda poskrbeli za ureditev čajne kuhinje, ki bo dobrodošla pridobitev, saj bodo v njej otrokom na voljo dopoldanska in popoldanska malica ter ohlajen čaj za osvežitev v vročih dneh, urejena bo tudi okolica doma. Donacijo sta Ani Žerjal, vodji Zdravilišča RKS Debeli rtič, predala Boštjan Škufca Zaveršek, podpredsednik uprave, in Vesna Prodnik, članica uprave Telekoma Slovenije.

Zdravilišče na Debelem rtiču omogoča zdravstvena letovanja in rehabilitacije otrok iz vse Slovenije. V njem potekajo strokovno vodeni zdravstveni, izobraževalni in športni programi, kot so kolonije diabetikov, astmatikov ali otrok s celiakijo, letovanja otrok iz socialno ogroženih okolij ter šole in vrtci v naravi.

Z veseljem prispevamo k razvoju zdravilišča

"Iskrena hvala Telekomu Slovenije, da že od leta 2013 podpira delovanje našega zdravilišča na Debelem rtiču ter s tem omogoča boljše namestitvene pogoje za prijetnejše bivanje otrok. Teh enajst let je nepozabnih, v tem času smo naredili veliko novega, predvsem pa smo gostili veliko otrok, s katerimi smo ustvarili veliko lepih spominov," je ob predaji donacije izpostavila Ana Žerjal, vodja Zdravilišča RKS Debeli rtič.

Podpredsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Škufca Zaveršek je dodal, da na Telekomu Slovenije z veseljem prispevajo k razvoju zdravilišča in letovišča na Debelem rtiču, da lahko v njem številni otroci in mladostniki preživijo sproščen morski oddih v zdravilnem okolju, pri čemer je poudaril, da nekateri morje doživijo tudi prvič. "Zadovoljni smo, da se lahko tudi z našo pomočjo otroci v prijetno urejenem okolju družijo, raziskujejo in vsak dan spoznavajo nekaj novega. Tovrstna doživetja in nova prijateljstva, ki se ob tem stkejo, so na poti odraščanja neprecenljiva," je še dejal.

Zdravilišče RKS Debeli rtič je sodoben zdraviliški, športni in izobraževalno-pedagoški center. V njem vsako leto letuje okoli 16 tisoč otrok s spremljevalci iz vse Slovenije, v 67 letih delovanja zdravilišča pa je v njem letovalo že 600 tisoč otrok.

Telekom je pomagal že v preteklosti, uvršča se med največje donatorje

S pomočjo donacij Telekoma Slovenije so v zadnjih 11 letih na Debelem rtiču prenovili mladinska domova Martinček in Rakovica, uredili so okolico ter vzpostavili multifunkcijsko dvorano, ki je namenjena plesnim, glasbenim, športnim in drugim skupinskim vajam ter prireditvam.

Telekom Slovenije se s svojim družbenoodgovornim ravnanjem uvršča med največje donatorje in sponzorje v slovenskem prostoru, v humanitarno delovanje pa se vključujejo tudi njegovi zaposleni.