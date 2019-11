Telekom Slovenije in Samsung s finančno donacijo podprla slovensko združenje Europa Donna

Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah. Po podatkih Združenja Europa Donna v Sloveniji vsako leto za rakom dojk zboli skoraj 1300 žensk in do 15 moških, skoraj 400 žensk in do 10 moških pa umre. Združenje vsak oktober pripravlja različne aktivnosti, s katerimi osvešča o raku dojk ter opozarja na pomen zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja bolezni. Telekom Slovenije in Samsung Združenje Europa Donna pri tem podpirata že več kot 10 let.

Telekom Slovenije in Samsung z aktivnostmi nadaljujeta tudi v novembru, ki je namenjen osveščanju o zdravju in boleznih, ki prizadenejo moške. Od vsakega prodanega mobitela Samsung Galaxy S10+ in Samsung Galaxy A70 bosta del sredstev namenila Slovenskemu onkološkemu društvu za moške OnkoMan, ki zbira sredstva za nakup simulatorja transuretralnih operacij na sečnem mehurju in prostati.