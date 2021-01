Tat v Mariboru v enem dnevu kar trikrat zasačen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so imeli v četrtek popoldne v Mariboru opravka z 39-letnim moškim, ki je kradel v prodajalnah. Najprej je bil nasilen do prodajalke, ki mu je poskušala preprečiti tatvino le nekaj evrov vrednih izdelkov. Čez dve uri so ga prijeli varnostniki pri dveh zaporednih tatvinah v drugi trgovini v tem mestu.

Osumljenca je med tatvino v prodajalni v središču Maribora najprej zaznala 56-letna prodajalka. Stekla je za njim in ga pozvala, naj ukradene stvari vrne ali plača. Ko mu je izdelke želela odvzeti, se je osumljenec uprl. Prodajalko je zgrabil za roko in jo potegnil za lase.

Kot so danes sporočili z mariborske policijske uprave, ji je med prerivanjem izpulil šop las. Vseeno je prodajalki uspelo zadržati dva ukradena izdelka, s tretjim pa je osumljeni peš pobegnil proti Slomškovemu trgu, piše STA.

Policisti so ga le nekaj trenutkov pozneje na tem trgu prijeli. Pri njem so našli in zasegli še tretji ukradeni izdelek.

Nerazumno vedenje za manj kot osem evrov

"Nerazumno je, da se je osumljenec tako nasilno odzval na prodajalko zato, da bi obdržal ukradene artikle v vrednosti vsega 7,77 evra. Izpostaviti velja pogum in odločnost prodajalke, vseeno pa svetujemo, naj se oškodovanci, če pride do takega nasilnega dejanja, ne izpostavljajo in ne tvegajo poškodbe svojega telesa. Bolje je, da pokličejo policijo, z glasnim vpitjem pa opozorijo okolico na izvrševanje dejanja. Nobena ukradena stvar ni vredna toliko, kot je vredno človeško življenje," opozarjajo na policijski upravi.

Policisti bodo osumljenca kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja roparske tatvine.

Že čez slabi dve uri po tem dejanju so istega osumljenca varnostniki prijeli pri novi tatvini v drugi prodajalni v Mariboru. Takrat je ukradel za 22 evrov izdelkov. Dobro uro pozneje so ga v isti prodajalni prijeli, ko je ukradel še tri artikle v vrednosti slabih treh evrov.

V zadnjih dveh primerih odgovorna oseba ni podala predloga za pregon, zato policisti osumljenca ne morejo ovaditi, bodo pa pristojnemu tožilstvu podali poročilo, piše STA.