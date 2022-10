Tanji Fajon nov mandat na čelu SD

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tanja Fajon je prva ženska na čelu SD, ki so ji delegati podelili drugi mandat. Foto: STA

Delegati so na 14. kongresu stranke SD na Ptuju Tanji Fajon s 329 glasovi podpore podelili nov mandat na čelu stranke. Podelitev mandata ni presenečenje, saj je bila edina kandidatka za predsednico stranke. Za podpredsednike so delegati izvolili Janija Prednika, Matjaža Nemca, Meiro Hot in Mijo Javornik.