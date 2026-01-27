Tanja Fajon v Rigi obiskala slovenske vojake

Zunanja ministrica Tanja Fajon se je na povabilo latvijske kolegice Baibe Braže danes mudila na obisku v Rigi, v ospredju katerega je bila poglobitev političnega in gospodarskega sodelovanja, pa tudi aktualne mednarodne teme. Fajon je z latvijskimi sogovorniki delila tudi izkušnje članstva v Varnostnem svetu ZN in obiskala slovenske vojake.

Tanja Fajon in Baibe Braže sta v okviru dvostranskih pogovorov poudarili dobro politično in gospodarsko sodelovanje med državama, h kateremu prispeva tudi redna letalska povezava med prestolnicama Ljubljano in Rigo, so sporočili s slovenskega zunanjega ministrstva (MZEZ).

Okrepitev evropske strateške avtonomije

Ministrici sta govorili tudi o aktualnih evropskih in mednarodnih temah, pri čemer sta se strinjali, da bi Evropa morala prevzeti več odgovornosti za lastno varnost in odpornost v sodelovanju z drugimi partnerji.

"Da bi bila EU zunanje močna, mora pospešiti prizadevanja za okrepitev svoje notranje odpornosti in strateške avtonomije," je dejala Tanja Fajon. Ob tem je poudarila, da je za Slovenijo zveza Nato ključni garant evropske in transatlantske varnosti.

Obisk kontingenta slovenske vojske

Slovenija in Latvija tesno sodelujeta tudi v okviru različnih multilateralnih forumov. Slovenska zunanja ministrica je ob tem delila svoje izkušnje v zvezi z dveletnim nestalnim članstvom Slovenije v Varnostnem svetu ZN, kjer jo je z januarjem nasledila prav Latvija.

Izkušnje Slovenije v Varnostnem svetu je Tanja Fajon predstavila tudi latvijskemu diplomatskemu zboru na njihovem letnem posvetu, so še navedli na MZEZ. Ministrica Fajon je obiskala tudi kontingent slovenske vojske, ki sodeluje v okviru Natove večnacionalne brigade v vojaški bazi v Adažiju nedaleč od Rige. Tam je trenutno nameščenih 71 slovenskih vojakov, so še zapisali v sporočilu MZEZ.