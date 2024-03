Tanja Fajon ob 8. marcu poudarila vlogo žensk v prizadevanjih za mir

Naše sporočilo ob mednarodnem dnevu žensk je, da želimo mir in politično rešitev vojne v Gazi, je danes pred začetkom okrogle mize Ženske v prizadevanjih za mir in varnost na Bližnjem vzhodu dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Poudarila je, da slovenska zunanja politika ni ne propalestinska ne proizraelska, temveč proaktivna v iskanju miru.

"Naše sporočilo ob mednarodnem dnevu žensk je, da želimo mir in politično rešitev, ko gledamo grozljivo vojno v Gazi in razmere na Bližnjem vzhodu," je na novinarski konferenci na ministrstvu za zunanje zadeve povedala Fajonova in opozorila, da so ženske v oboroženih konfliktih in prizadevanjih za mir prevečkrat utišane.

Po njenih besedah bi morale enako sodelovati v odločevalskih procesih in s tem v družbah zagotavljati mir, odpornost in sobivanje.

"Glas žensk je glas za mir," je dejala in dodala, da si Slovenija med drugim v luči nestalnega članstva v Varnostnem svetu ZN že od začetka eskalacije konflikta med Izraelci in Palestinci prizadeva za politično rešitev, mir, izpustitev talcev in dobavo humanitarne pomoči v Gazo, ki jo je nedavno tudi povečala.

Slovenija je na strani miru

"Slovenija ni propalestinska ali proizraelska, mi obsojamo vse oblike nasilja in si prizadevamo za mir," je še poudarila in zagotovila, da bo tako tudi v prihodnje.

Na okrogli mizi, ki bo zvečer potekala v Cankarjevem domu, bodo poleg ministrice nastopile predstavnici izraelske organizacije Women Wage Peace, Manuela Rothstein iz judovske skupnosti in Enam Odeh iz arabske, ter predstavnica palestinske organizacije Women of the Sun Reem Hajajreh. Vse so na novinarski konferenci med drugim poudarile potrebo po končanju kroga nasilja, pri čemer bi morala biti vloga žensk večja.

V razpravi na okrogli mizi bodo sicer gostje predstavile skupne cilje obeh organizacij ter delile svoje življenjske zgodbe in doživljanje bližnjevzhodnega konflikta.

Po mnenju Fajonove je sodelovanje obeh organizacij lep zgled, kako lahko kljub globokim ranam in velikim razlikam ženske stopijo skupaj in pokažejo, da je sobivanje na Bližnjem vzhodu mogoče in nujno. "Slovenija jim tu stoji ob strani in jim pomaga, da je njihov glas slišan," je dejala.

Okrogla miza bo potekala pod okriljem MZEZ in Blejskega strateškega foruma.