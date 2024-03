Ministrica Fajon bo gostila predstavnice mirovnih organizacij

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon bo gostila predstavnice izraelskih in palestinskih mirovnih organizacij in otvorila okroglo mizo Ženske v prizadevanjih za mir in varnost na Bližnjem vzhodu.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon bo ob mednarodnem dnevu žensk na obisku gostila članici izraelske organizacije Women Wage Peace Manuelo Rotstein (judovska skupnost) in Enam Odeh (arabska skupnost) ter ustanoviteljico palestinske organizacije Women of the Sun Reem Hajajreh. Obe organizaciji sta bili zaradi svojega skupnega delovanja nominirani za Nobelovo nagrado za mir za leto 2024.

Po pogovorih in novinarski konferenci na ministrstvu bo ministrica Fajon zvečer z nagovorom otvorila okroglo mizo z naslovom Ženske v prizadevanjih za mir in varnost na Bližnjem vzhodu, na kateri bodo sodelovale omenjene gostje.

Govorke bodo predstavile mirovne organizacije in cilje

Na razpravi bodo govorke predstavile mirovne organizacije in cilje, ki so si jih skupaj zadale. Delile bodo tudi svoje življenjske zgodbe, doživljanje izraelsko-palestinskega konflikta in izrazile željo za vzpostavitev miru. Spregovorile bodo tudi o tem, kako jim lahko pri tem pomagamo.

Okroglo mizo organizirata ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in Blejski strateški forum.