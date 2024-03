S spremembami statuta SDH do enega od virov sredstev za obnovo po ujmah

Vlada je danes spremenila in dopolnila statut Slovenskega državnega holdinga (SDH), tako da se bo lahko bilančni dobiček holdinga uporabil za financiranje ukrepov za obnovo in razvoj po lanskih ujmah. Ukrep bo veljal pet let, po oceni uprave SDH bi lahko v namenski proračunski sklad za obnovo vplačali okoli sto milijonov evrov letno.

V skladu z zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki ga je DZ po uničujočih poplavah avgusta lani sprejel decembra, se bo za financiranje obnove in razvoja na prizadetih območjih kot eden od virov sredstev namenil tudi dobiček SDH. Časovno je ukrep predviden za obdobje petih poslovnih let.

S tem zakonom je povezan glavni razlog za dopolnitev statuta SDH, so po današnji seji vlade sporočili z ministrstva za finance. Dopolnitve statuta bodo omogočile, da se bilančni dobiček SDH za poslovna leta 2024, 2025, 2026, 2027 in 2028 uporabi za financiranje ukrepov za obnovo in razvoj ter nakaže v proračunski sklad, so dodali.

Prvič se bo zgodilo, da bo dobiček SDH izplačal državi

V skladu z zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu, katerega naslednik je, mora sicer SDH dobiček, ki ga ustvari iz poslovanja z vrednostnimi papirji in drugimi dejavnostmi, razporejati v obvezne rezerve, preostanek pa v skladu s statutom v druge rezerve iz dobička. Tokrat se bo torej prvič zgodilo, da bo dobiček izplačal državi.

V SDH se z namero vlade strinjajo. Kot so sporočili oktobra lani, "v celoti podpirajo namero lastnika, da SDH izplača dividende za namen obnove po uničujočih avgustovskih poplavah". Letni znesek so ocenili v višini približno sto milijonov evrov in dodali, da se jim zaradi tega v ničemer ne bo zmanjšala sposobnost poravnave obveznosti iz denacionalizacije.

Med finančnimi viri za sanacijo po poplavah poleg dobička SDH še druge možnosti

Med finančnimi viri za sanacijo po poplavah so poleg dobička SDH še proračunska sredstva, donacije, začasno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb za tri odstotne točke in začasni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic.

Danes sprejete spremembe statuta SDH določajo še, da bo moral nadzorni svet holdinga soglasje podati tudi k osnutku meril za merjenje uspešnosti poslovanja holdinga, odločal pa bo tudi o nekaterih drugih poslih, denimo o poslih s povezanimi osebami. Prav tako bo soglasje nadzornikov potrebno v primeru vsake vsebinske spremembe meril in v primeru sprememb nekaterih drugih dokumentov ter določenih pravnih poslov.

Vlada je sprejela še sklep o sklenitvi pogodbe s SDH o plačilu stroškov za upravljanje kapitalskih naložb v lasti države za leto 2024. SDH je namreč za upravljanje kapitalskih naložb, ki niso v njegovi lasti, upravičen do plačila.