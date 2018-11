Takšne temperature nas čakajo v prihodnjih dneh

Danes bo večinoma oblačno in ponekod sprva megleno. Občasno bo mogoč rahel dež ali rosenje. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno oblačno in večji del dneva suho, proti večeru pa bo na zahodu že mogoč občasen dež. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 4 do 7, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje.

V noči na soboto se bo dež od zahoda razširil nad osrednje kraje. V soboto bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše na zahodu. Ob morju bo pihal jugo, ponekod drugod pa južni veter. V nedeljo bo pretežno oblačno s kakšno kapljo dežja.