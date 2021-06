Takšne obremenitve nas čakajo prihodnje dni

Nedelja bo sončna in vroča, do 35 stopinj Celzija bomo namerili. Ponekod bo zapihal veter, v Alpah so možne nevihte.

Danes bo pretežno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Popoldne ali zvečer bo predvsem v gorskem svetu lahko nastala kakšna vročinska nevihta. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo pretežno jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, ob morju 23, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija.

Še naprej bo vroče

V torek in sredo bo še naprej sončno in vroče. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Predvidoma do četrtka bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, napovedujejo na Agenciji za okolje in prostor.