Tako nizke brezposelnosti nismo imeli od leta 1990

Na zavodu za zaposlovanje je bilo konec aprila registriranih 58.081 brezposelnih. To je 4,1 odstotka manj kot marca in 26,7 odstotka manj kot aprila lani. Gre za najnižjo brezposelnost po letu 1990, so navedli na zavodu.

Aprila se je na zavod na novo prijavilo 4.098 oseb, kar je 5,1 odstotka manj kot marca in 5,3 odstotka več kot aprila lani. Med na novo prijavljenimi je bilo 353 iskalcev prve zaposlitve, 2.077 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 24 brezposelnih zaradi stečajev in 620 presežnih delavcev.

V primerjavi z marcem se je število prijav brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas povečalo za 3,8 odstotka, medtem ko se je presežnih delavcev prijavilo za 15,9 odstotka manj. Prijav stečajnikov je bilo manj za 52 odstotkov, iskalcev prve zaposlitve pa za 11,3 odstotka manj.

Več iskalcev prve zaposlitve

V primerjavi z lanskim aprilom se je prijavilo 11,4 odstotka več iskalcev prve zaposlitve in 2,3 odstotka več brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas. Brezposelnih presežnih delavcev se je prijavilo 13,9 odstotka manj, stečajnikov pa 54,7 odstotka manj.

Od 6.551 brezposelnih oseb, ki jih je aprila zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oz. samozaposlilo 4.428 oseb, kar je 23,8 odstotka manj kot marca in 21,3 odstotka manj kot aprila lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ prodajalcev, tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih in hotelih, zastopnikov za prodajo, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, delavcev za preprosta dela, voznikov, natakarjev, kuhinjskih pomočnikov, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev ter poslovnih sekretarjev, so našteli.

Brezposelnost večja le na območju Novega mesta

Aprila se je v primerjavi z marcem brezposelnost povečala v območni službi Zavoda Novo mesto, v preostalih je bilo manj brezposelnih kot marca. Bolj kot na državni ravni se je brezposelnost zmanjšala v Kopru, Murski Soboti, Kranju in Novi Gorici, manj pa v Mariboru, Sevnici, Ljubljani, Trbovljah, na Ptuju ter v Celju in Velenju.

Na letni ravni so največji upad brezposelnosti beležili v območnih službah Kranj, Koper in Nova Gorica. V zadnjem letu se je brezposelnost najmanj zmanjšala v Novem mestu in Velenju.

Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva ter gostinstva, so aprila zavodu sporočili 13.133 prostih delovnih mest, kar je bilo 23,4 odstotka manj kot marca in 32,2 odstotka več kot aprila lani.

V prvih štirih mesecih letošnjega leta je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 62.808 brezposelnih oseb, kar je 26,4 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2021.

Povpraševanje po delavcih naraslo za 40 odstotkov

Povpraševanje po delavcih se je v tem obdobju v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za 40,1 odstotka. Delodajalci so zavodu sporočili 59.617 prostih delovnih mest.

Od januarja do aprila se je na zavodu na novo prijavilo 21.086 brezposelnih oseb, kar je 11,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Največ ali 11.445 oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas. Prijavilo se je tudi 1.490 iskalcev prve zaposlitve ter 3.615 presežnih delavcev in stečajnikov.

V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je na zavodu prijavilo 11,4 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, 14,4 odstotka manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas in 26,6 odstotka manj presežnih delavcev in stečajnikov.

Iz evidence se je odjavilo skupaj 28.974 brezposelnih oseb, od teh 19.838 zaradi zaposlitve, kar je 20,2 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2021.

Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavajo na zavodu, je bila februarja 6,6-odstotna, kar je 0,3 odstotne točke manj kot januarja in 2,4 odstotne točke manj kot februarja lani. Stopnja je bila pri moških 6,1-odstotna in pri ženskah 7,3-odstotna. Najvišjo je imela območna služba Murska Sobota (9,3 odstotka), najnižjo pa Kranj (4,2 odstotka).