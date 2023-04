Taksa za vstop v Ljubljano in obdavčitev drugega vozila? Na ministrstvu mirijo. #video

Posodobitev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) je v fazi posvetovanja, osnutek podaja več možnih ukrepov, ni pa še o ničemer odločeno. Trditve Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) o ukrepih za otežitev uporabe avtomobilov in o tem, da bo do leta 2025 odločeno o prepovedi bencinskih in dizelskih vozil, niso resnične, opozarja ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) je v okviru javne razprave o posodobitvi Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) opozorila, da dokument zaenkrat ne predvideva nobenih novih ukrepov za elektrifikacijo voznega parka. Po njihovem mnenju so pripravljavci posodobitev NEPN predvideli kopico ukrepov, ki naj bi Slovencem otežili uporabo avtomobilov. Med njimi so dodatna obdavčitev drugega avtomobila v gospodinjstvu, uvedba plačljivosti vseh parkirišč, obdavčitev parkirišč v lasti podjetij, taksa za vstop z avtomobilom v Ljubljano in zmanjšanje dovoljene hitrosti v mestih na 30 kilometrov na uro.

Na ministrstvu navedbe v medijih označili za neresnične

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so se danes odzvali na sporočilo Trgovinske zbornice. "Navedbe oziroma namigovanja v medijih, da je v pripravi zakonodaja, ki bo ljudem na različne načine otežila uporabo osebnih avtomobilov, so absolutno neresnične. Prav tako je neresnična trditev, da bo ministrstvo do leta 2025 odločilo o prepovedi prodaje novih in rabljenih bencinskih in dizelskih vozil," so zapisali na ministrstvu.

Pojasnili so, da je v teku posodobitev NEPN, pri čemer je trenutno v posvetovanju z javnostjo dokument, ki ga je pripravil konzorcij institucij NEPN. Gre za prvi dokument, ki je namenjen javni razpravi o posodobitvi NEPN. Posodobljeni načrt mora biti sprejet in predložen Evropski komisiji do 30. junija 2024.

"Poudarjamo, da dokumenta ni pripravilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, in izpostavljamo, da gre za dokument, ki je podlaga za javno razpravo o tem, kako bomo do leta 2030 in s pogledom do leta 2040 okrepili ambicioznost Slovenije na področju energetske in podnebne politike. Vsebuje analize in scenarije možnih ciljev, s katerimi bi Slovenija izpolnila nacionalne, mednarodne in EU zaveze," so zapisali.

"Na področju prometa dokument v fazi posvetovanja podaja več različnih možnih ukrepov, ki vodijo v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, vendar pa jih ne izbira, še manj pa določa," so pojasnili.

Oblikovanje ukrepov za posodobitev NEPN v drugi polovici leta

V okviru posodobitve NEPN se bodo ukrepi oblikovali v drugi polovici letošnjega leta, od zainteresiranih deležnikov pa v tem času pričakujejo "aktivno in korektno" sodelovanje, saj da je energetska in podnebna politika v naslednjem desetletju ena najpomembnejših tem v naši družbi. "Na nas je, da skupaj poiščemo ustrezne in predvsem družbeno široko sprejemljive rešitve," pozivajo in dodajajo, da je trenutno v fazi pripravljanja strokovnih podlag in izvajanja širokih javnih posvetovanj.

Na ministrstvu ocenjujejo, da je razprava, kako bomo v prihodnje upravljali prometne emisije v Sloveniji, "v resnici dobrodošla, celo potrebna". "Zato smo je veseli, četudi obžalujemo, da se je začela z napačnimi interpretacijami," so še navedli.

V dokumentu, o katerem aprila teče javno posvetovanje, vanj pa so vnesene nekatere ugotovitve iz prvega javnega posvetovanja lani jeseni, je pri možnih scenarijih na področju prometa med drugim naveden scenarij, če bi veljali samo obstoječi ukrepi, in sicer da bi bila "skladno s strategijo za alternativna goriva po letu 2025 omejena prva registracija vozil z emisijami CO2 večjimi od 100 g/km, po letu 2030 pa vozil z emisijami večjimi od 50 g/km".

Pri scenariju z dodatnimi ukrepi, s hitrim izboljšanjem ponudbe, pa je navedeno, da je "predpostavljen hitrejši razvoj električnih vozil s povečevanjem dosega in izgradnjo potrebne infrastrukture za razcvet električne mobilnosti" ter da je za nova vozila skladno z načrtom Pripravljeni na 55 predvideno, da se z letom 2035 ne bo več prodajalo novih lahkih vozil z motorji na notranje zgorevanje, prepoved rabljenih pa bo sledila pet let kasneje. Navaja tudi, da naj bi bila leta 2026 cena električnih vozil skladno s projekcijami BNEF Bloomberg primerljiva s ceno vozil na notranje zgorevanje.