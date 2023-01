Tako bosta videti novi fakulteti v Ljubljani

Veterinarska fakulteta pa se po navedbah dekanje Brede Jakovac Strajn že več let poleg prostorske stiske sooča še s problematiko razpršenosti lokacij njenih enot, kar znižuje interakcijo med posameznimi enotami, s tem pa tudi veča stroške dejavnosti. Zaradi pogrezanja in slabih temeljev je zgradba na Gerbičevi po njenih navedbah tudi potresno nevarna.

Veterinarska fakulteta pa se po navedbah dekanje Brede Jakovac Strajn že več let poleg prostorske stiske sooča še s problematiko razpršenosti lokacij njenih enot, kar znižuje interakcijo med posameznimi enotami, s tem pa tudi veča stroške dejavnosti. Zaradi pogrezanja in slabih temeljev je zgradba na Gerbičevi po njenih navedbah tudi potresno nevarna. Foto: Univerza v Ljubljani

Predstavniki ljubljanske univerze so danes predstavili potek del za gradnjo novih fakultet − veterinarske in medicinske. Za slednjo so v teku pripravljalna dela, rušitve, premestitev montažnega objekta in predhodna arheološka izkopavanja. Na gradbišču nove veterinarske fakultete pa potekajo rušitvena dela in globoko temeljenje, so opisali.

Rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič je povedal, da so se dela že začela z rušenjem obstoječih objektov na Cesti v Mestni log za veterinarsko fakulteto in na Vrazovem trgu za medicinsko fakulteto.

Sicer pogodba, podpisana 22. novembra lani, omogoča sofinanciranje gradnje obeh fakultet v skupni vrednosti 124,3 milijona evrov, od tega 101,8 milijona evrov iz proračuna EU v okviru načrta za okrevanje in odpornost ter 22,5 milijona evrov iz državnega proračuna.

Izgradnja medicinske fakultete je po mnenju dekana Igorja Švaba nujna, saj so stavbe stare, tehnološko zastarele, v večini enot se pojavlja prostorska stiska, kar onemogoča nujno modernizacijo učnih procesov. Foto: Univerza v Ljubljani

Gradnja po začrtani časovnici

Minister za izobraževanje, znanost in šport, ki opravlja tekoče posle, in kandidat za ministra za visoko šolstvo Igor Papič je izpostavil, da ga veseli, da se uresničujejo pred leti zastavljeni projekti in da gre gradnja po začrtani časovnici. To je zelo pomembno, ker je program načrta za okrevanje in odpornost izredno natančen pri porabi sredstev. "Ne gre samo za relativno kratko obdobje črpanja sredstev, to je do avgusta 2026, ampak so zelo striktni pogoji tudi pri spremljanju mejnikov," je pojasnil in zaželel čim bolj uspešno izvedbo brez zapletov pri gradnji.

Izgradnja medicinske fakultete je po mnenju dekana Igorja Švaba nujna, saj so stavbe stare, tehnološko zastarele, v večini enot se pojavlja prostorska stiska, kar onemogoča nujno modernizacijo učnih procesov. Zanimanje za študij medicine narašča vsako leto, čemur se, kot pravi, skušajo prilagoditi s povečanjem števila vpisnih mest.

Zanimanje za študij medicine narašča vsako leto, čemur se, kot pravi, skušajo prilagoditi s povečanjem števila vpisnih mest. Foto: Univerza v Ljubljani

Pomanjkanje zdravnikov

"Pomanjkanje zdravnikov, zlasti družinske medicine, postaja vse bolj pereč problem. Zaradi tega je fakulteta že v študijskem letu 2021/2022 močno povečala vpis na študij medicine na 205 kandidatov," je pojasnil in dodal, da je zdaj vpisanih 2.152 študentov.

Z izgradnjo nove stavbe oz. treh kampusov − Vrazov trg, Zaloška in Korytkova − bodo omogočili povečanje vpisnih mest na študijska programa medicina in dentalna medicina ter obenem implementirali digitalizacijo pedagoških, raziskovalnih in strokovno-zdravstvenih procesov z enotnim informacijskim sistemom. Zaključek gradnje je predviden avgusta 2026.

Veterinarska fakulteta pa se po navedbah dekanje Brede Jakovac Strajn že več let poleg prostorske stiske sooča še s problematiko razpršenosti lokacij njenih enot, kar znižuje interakcijo med posameznimi enotami, s tem pa tudi veča stroške dejavnosti. Zaradi pogrezanja in slabih temeljev je zgradba na Gerbičevi po njenih navedbah tudi potresno nevarna.

Veterinarska fakulteta pa se po navedbah dekanje Brede Jakovac Strajn že več let poleg prostorske stiske sooča še s problematiko razpršenosti lokacij njenih enot, kar znižuje interakcijo med posameznimi enotami, s tem pa tudi veča stroške dejavnosti. Zaradi pogrezanja in slabih temeljev je zgradba na Gerbičevi po njenih navedbah tudi potresno nevarna. Foto: Univerza v Ljubljani

Prizadevanja od konca 90. let

"Na fakulteti, na kateri študira 427 študentov, smo si za nove prostore prizadevali že od konca 90. let, k izdelavi dokumentacije in izbiri lokacije pa smo konkretno pristopili leta 2014. Nova stavba bo ob Cesti v Mestni log, v območju obstoječe fakultete in Veterinarske postaje Ljubljana, zaključek gradnje je predviden v drugem četrtletju leta 2025," je dodala.

Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše je med drugim povedala, da bo Evropska komisija Sloveniji v okviru načrta za okrevanje in odpornost pomagala z 1,5 milijarde nepovratnih sredstev, pa tudi s 700 milijoni evrov zaprošenih posojil. Nova veterinarska fakulteta po njenih besedah sodi v okvir revizije evropske direktive o dobrobiti živali, nova medicinska fakulteta pa pomeni tudi prispevek k celotni reformi slovenskega zdravstvenega sistema.

Majdič je danes dejal še, da so zelo veseli, da v tem obdobju to nista edini predvideni investiciji, saj računajo, da bodo v kratkem pristopili še k izgradnji fakultet za farmacijo in za strojništvo, s čimer bodo rešili prostorske težave, ki univerzo tarejo že vrsto let.