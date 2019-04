Tako bo videti slovenski paviljon v Dubaju #foto

Razstava bo priložnost za mednarodno promocijo Slovenijo ter povečanje njene politične, gospodarske in kulturne prepoznavnosti, je na novinarski konferenci danes v Ljubljani dejala državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar. "Predvsem si želimo, da bo priložnost za slovensko gospodarstvo za iskanje novih poslovnih priložnosti in prepoznavanje slovenskega turizma, kulture in športa," je dodala.

Izbira idejne zasnove paviljona je prva faza predstavitve Slovenije na Expu, kjer bo Slovenija na svojem razstavnem prostoru velikosti 1550 kvadratnih metrov sodelovala v sklopu "trajnosti". Izbrana rešitev družbe Magnet Design za paviljon predvideva objekt v treh etažah, ki naj bi predstavljaliSlovenijo kot zeleno oazo v Evropi in, v času razstave, v puščavi.

Slovensko morje, reke, jezera in pitna voda

Pritličje bo zaznamovala voda, s čimer bodo predstavljali slovensko morje, reke in jezera, predvsem pa pitno vodo, je pojasnil Robert Klun iz družbe Magnet Design. Voda bo obkrožala osrednji del, ki bo trg z označenimi stranmi neba na tleh, ki bodo predstavljale pomembno lego Slovenije na križišču prometnih poti.

Prvo nadstropje bo predstavljalo slovenski gozd, po obodu objekta iz lesene konstrukcije bodo namreč nameščene zelene rastline, ki bodo v času razstave hlajene in vlažene, s čimer bodo obiskovalcem nudili osvežitev. To nadstropje velikosti 550 kvadratnih metrov bo osrednji prireditveni del za predstavitve širšemu krogu obiskovalcev.

Foto: Magnet Vision/MGRT

Drugo nadstropje, ki bo namenjeno VIP-gostom, pa bo predstavljalo slovensko gospodarstvo. Streha objekta bo namreč oblikovana kot sito, ki je bil eden od izdelkov ribniške suhe robe, ki so pred 400 leti kot prvi slovenski izdelki dobili dovoljenje za prodajo v tujini, je dejal Klun. Slovenski razstavni prostor s paviljonom, ki bo visok okoli 15 metrov, bo stal ob enem od treh glavnih vhodov na prizorišče.

Po izbiri idejne zasnove paviljona bodo sedaj pripravili projektno dokumentacijo in izbrali izvajalca, ki bo paviljon postavil. Osnovna gradbena in konstrukcija dela naj bi bila opravljena oktobra letos, paviljon pa naj bi opremili do oktobra prihodnje leto, je povedal generalni komisar za Expo 2020 Robert Drobnič, sicer z gospodarskega ministrstva.

Vzporedno s pripravami na opremljanje paviljona bodo oblikovali tudi program šestmesečne predstavitve Slovenije na Expu.

Predstavitev Slovenije bo predvidoma stala skupno 9,7 milijona evrov, od tega predvidoma okoli pet milijonov evrov paviljon, ostalo pa stroški obratovanja, izvedba programa z vsemi dogodki, osebje in materialni stroški. Vlada je projekt odobrila ta teden, ko ga je uvrstila v veljavni načrt razvojnih programov.



Svetovna razstava bo v Dubaju potekala od 20. oktobra 2020 do 10. aprila 2021, in sicer pod sloganom Povezovanje idej za prihodnost. Na njej se bo predvidoma predstavilo 190 držav, organizatorji pa pričakujejo okoli 25 milijonov obiskovalcev.



Svetovne razstave Expo potekajo vsakih pet let. Nazadnje je bila v Milanu leta 2015, takratna predstavitev, ki je stala skupno pet milijonov evrov, zabeležili pa so okoli milijon obiskovalcev, pa je bila po navedbah Štravs Podlogarjeve zelo uspešna. Učinki so težko konkretno merljivi, je pa zagotovo pripomogla h gospodarski rasti in boljšemu poslovanju podjetij, ki so tam sodelovala, je dejala državna sekretarka.



Predstavitveni paviljon iz Milana so umestili v Mursko Soboto, kjer ga bodo ob Soboškem jezeru uporabljali kot regijski promocijski center. Imenovan bo Expano, uradno pa ga bodo odprli danes.