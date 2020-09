V gorski nesreči se je hudo poškodoval pisatelj Tadej Golob

Na pobočju gore Krnice nad Bavšico v občini Bovec se je prejšnji konec tedna zgodila huda nesreča. Ko je 52-letni Tadej Golob stal na skalnem robu, se je ta nenadoma odkrušil, nato pa je alpinist omahnil 20 metrov v globino. Hudo poškodovanega so po poročanju 24ur.com z vojaškim helikopterjem odpeljali v splošno bolnišnico na Jesenice, nato pa prepeljali v UKC Ljubljana, kjer se njegovo zdravstveno stanje izboljšuje.

Pri reševanju so se izkazali reševalci GRS Bovec in gorski vodnik Blaž Stres, ki je plezal z Golobom.

Pisatelj Tadej Golob, tudi nekdanji urednik alpinistične revije Grif, se je pred leti povzpel na dva osemtisočaka, na Daulaghiri in najvišji vrh sveta Everest. Foto: Ana Kovač Tadej Golob je zaslovel z odmevnimi in obsežnimi intervjuji v reviji Playboy, kolumnami, alpinistični zapisi in dosežki, kamor spadata tudi vzpon na najvišji vrh sveta Everest in z njim povezana knjiga Z Everesta, v kateri je popisal smučarski podvig zdaj že pokojnega Dava Karničarja.

Golob je napisal pet leposlovnih del, od tega dva mladinska romana, in več biografij. 49-letnik iz Lenarta v Slovenskih goricah, ki si je z družino dom ustvaril v Ljubljani, je opisal življenje košarkarjev Petra Vilfana in Gorana Dragića, glasbenika Zorana Predina, igralke Milene Zupančič, odvetnika Petra Čeferina in političarke Alenke Bratušek.

Za svoj romaneskni prvenec Svinjske nogice je dobil kresnika, za kriminalko Jezero, ki si s poskočnimi koraki utira pot med slovensko bralsko javnost, pa je bil deležen nominacije. Sloveniji se je v zadnjih letih prikupil s kar tremi knjižnimi uspešnicami o detektivu Tarasu Birsi (poleg Jezera še Leninov park in Dolina rož), napovedal pa je tudi nadaljevanje.