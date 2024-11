Ta delodajalec nudi enoletni oddih od dela

Mnogi razmišljamo o tem, kako lepo bi bilo imeti nekaj časa le zase, brez službe in hitrega tempa življenja, da bi se posvetili stvarem, za katere vsak dan pogosto zmanjka časa. To se sliši res sanjsko in težko verjetno, pa vendar je v nekaterih podjetjih to mogoče. Pri Hoferju je na primer prav vsem, ki so pri podjetju vsaj pet let, na voljo t. i. sabbatical oziroma daljši oddih od dela. To je le ena izmed številnih Hoferjevih ugodnosti, ki omogoča sodelavkam in sodelavcem z vseh področij – prodaje, logistike in uprave – odsotnost z dela do enega leta, delovno mesto pa jih ob vrnitvi vedno počaka.

Sabbatical je pri Hoferju koristilo že 126 sodelavk in sodelavcev. Foto: Hofer

Oddih za učenje španščine in potovanje po Aziji

Lansko poletje si je tako Jana privoščila štirimesečni oddih od dela. "Vedela sem, da bom, ko bom imela možnost oditi na 'sabbatical', izkoristila ta čas za odhod v tujino, saj v prostem času najraje potujem. Odločila sem se za tritedenski tečaj španščine v Valencii. Osnove tega jezika sem želela obnoviti v državi, kjer dejansko govorijo špansko in kjer bi lahko jezik hitreje osvojila. Valencia mi bo za vedno ostala v najlepšem spominu, saj sem šla tja sama in izstopila iz cone udobja, ob tem pa spoznala kar nekaj čudovitih ljudi iz celega sveta."

Po prihodu domov je z družino šla na Pag, s sinom obiskala London, za konec pa se odpravila na 1,5-mesečno družinsko potovanje po Aziji. "Obiskali smo tri države, se kopali ob koralnih grebenih v Indoneziji in Maleziji, obiskali orangutane v njihovem naravnem okolju in odšli na safarije po reki Kinabatangan, prehodili deževni gozd na divjem Borneu, plavali z želvami, doživeli utrip velemest v Vietnamu in bili osupli nad naravnimi znamenitostmi, ki jih ponuja Azija," je opisala Jana in dodala, da je bilo to obdobje, ko se je lahko posvetila le sebi in svoji družini, eno najlepših: "Vesela sem, da mi je Hofer to omogočil." Z letošnjim letom pa so pri Hoferju tudi omogočili, da si tovrstni oddih od dela zaposleni lahko ponovno vzamejo, in sicer na vsakih pet let. Tako se bo lahko Jana čez štiri leta znova podala novim daljšim dogodivščinam naproti.

Jana bo lahko nov oddih od dela ponovno koristila že čez štiri leta. Foto: Hofer

Oddih za vzgajanje psa in prenovo hiške

Priložnost za sabbatical je lani izkoristila tudi poslovodja v eni od trgovin Andreja, ki je šest mesecev namenila počitku in kakovostnemu preživljanju časa z družino, v tem času pa je izpolnila tudi dolgoletno željo: "O tem sem razmišljala že kar nekaj časa, verjetno od vsega začetka, ko je Hofer ponudil to možnost. Šest mesecev oddiha od dela sem izkoristila zelo preprosto – za umirjeno preživljanje vsakdana brez hitenja ali časovnih omejitev. Privoščila sem si daljši dopust na morju, potem sem uživala na manjšem posestvu ob reki Krki, kjer s partnerjem preurejava starejšo hiško, izpolnila pa sem tudi dolgoletno željo in si omislila hišnega ljubljenčka."

Sabbatical je velika prednost tako za sodelavca kot delodajalca

"Naši sodelavci so v središču našega podjetja," je povedala vodja kadrovskega oddelka Petra Štrukelj: "Sabbatical je način, kako lahko nagradimo njihovo zvestobo, predanost in trdo delo, hkrati pa jim omogočimo priložnost za osebno rast ter pridobivanje novih znanj in spretnosti, lahko pa tudi le odklop od vsakdanjega tempa življenja. Veseli smo, da se nato vsi vrnejo nazaj na svoje delovno mesto, polni vtisov in nove energije."

Oddih od dela je pri Hoferju koristilo več kot 120 zaposlenih, v tem času pa so pri diskontnem trgovcu prepoznali številne prednosti te ugodnosti tako za sodelavke in sodelavce kot za podjetje.

Med ključnimi so:

Dobro počutje sodelavk in sodelavcev : Daljši premor omogoča zaposlenim, da se posvetijo izključno aktivnostim, ki jih veselijo, kar prispeva k njihovemu boljšemu duševnemu zdravju in splošnemu počutju, prav tako pa daje večji občutek svobode. Osebna in strokovna rast : Zaposleni lahko čas izkoristijo za učenje novih veščin, nadaljevanje izobraževanja, raziskovalno delo ali osebne projekte, ki obogatijo njihovo življenje in kariero. Povečana motivacija in produktivnost: Po vrnitvi se zaposleni pogosto vrnejo z obnovljeno energijo, svežimi idejami in večjo motivacijo za delo, kar pozitivno vpliva na njihovo produktivnost in inovativnost. Krepitev zvestobe zaposlenih : Možnost za koriščenje sabbaticala je izraz priznanja in vrednotenja truda ter zvestobe zaposlenih, kar prispeva k večjemu občutku pripadnosti podjetju.

ugodnosti, zaradi katerih je delovno okolje pri Hoferju spodbudno in privlačno. Skrb in dobro počutje sodelavcev na delovnem mestu je namreč naša glavna zaveza, zato si bomo tudi v prihodnje prizadevali za vzpostavitev in udejanjanje privlačnih ugodnosti za naše zaposlene," je še dodala Štrukelj.

Naročnik oglasnega sporočila je HOFER.