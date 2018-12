Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svojci pogrešajo mladoletno Smerando Strojan iz Ljubljane. Pogrešano so nazadnje opazili v četrtek okoli 19. ure v okolici doma. Smeranda ima črne lase, oblečena naj bi bila v pisano-vojaške pajkice in modro jakno, obuta pa v rožnate copate znamke Nike, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.