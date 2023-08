Svojci pogrešajo 39-letnico iz Apač

Svojci pogrešajo 39-letno Nino Valentan iz Apač. Nazadnje so jo videli v ponedeljek okoli 16.30, ko je zapustila prostore Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Pogrešana je srednje postave in velikosti, svetle polti, ima dolge svetle lase, ki ji segajo čez ramena, in modre oči. Na desnem gležnju ima tetovažo v obliki verižice. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v sivo obleko z vzorci, pri sebi je imela temno torbico, so še zapisali na PU Maribor.

Policija vse, ki bi pogrešano opazili ali karkoli vedeli o tem, kje se nahaja, prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo, pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200.