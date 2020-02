Sviz stopil v bran odpuščeni raziskovalki in sindikalni zaupnici Opara Krašovčevi

V šolskem sindikatu Sviz so stopili v bran raziskovalki in sindikalni zaupnici Urši Opara Krašovec, ki ji je ljubljanska fakulteta za elektrotehniko v začetku meseca odpovedala pogodbo o zaposlitvi. "Gre za povsem jasno kršitev zakonsko zagotovljene zaščite sindikalnih zaupnikov, zato zahtevamo preklic odpovedi delovnega razmerja," so sporočili.

Po oceni Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) gre pri odpovedi pogodbe Opara Krašovčevi za grobo kršitev zakona o delovnih razmerjih, ki prepoveduje odpoved pogodbe o zaposlitvi sindikalnemu zaupniku. "Gledano širše je odpoved neposredno uperjena tudi proti ustavno zagotovljeni svobodi sindikalnega delovanja," pravijo.

Dekana fakultete Gregorja Dolinarja zato v sindikatu pozivajo, naj takoj prekliče odločbo o prekinitvi delovnega razmerja in raziskovalko pozove, naj se vrne na svoje delovno mesto.

"Delodajalci preskušajo meje, do kam lahko gredo"

Ob tem so v sindikatu spomnili tudi na njihovega sindikalnega zaupnika Dejana Pasko, ki ga je po njihovih navedbah ravnateljica Srednje šole za oblikovanje v Mariboru odpustila zgolj zato, ker je skrbno opravljal delo sindikalnega zaupnika in ščitil interese zaposlenih. "Iz obeh primerov je očitno, da delodajalci preskušajo meje, do kam lahko gredo pri svojih poskusih discipliniranja sindikatov ter sankcioniranju sindikalnih zaupnikov in zaupnic. Nobenega dvoma ni, da je bila ta meja v obeh omenjenih primerih grobo prekoračena," so zapisali v Svizu.

Solidarnost z Opara Krašovčevo in konfederacijo Pergam, ki se bori za njene pravice, so izrazili tudi v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije. "Vsak izrek odpovedi delovnega razmerja sindikalnemu zaupniku ali zaupnici ali nezakonita odpoved kateremu koli delavcu ali delavki sama po sebi kliče k strnitvi sindikalnih vrst in enotni solidarnosti," so zapisali.

Foto: Ana Kovač

Svobodni sindikat Slovenije ter sindikata Glosa in Vir pa so v skupni izjavi ocenili, da je napad na Opara Krašovčevo napad na znanost in na vse sindikate. Prepričani so, da odpoved ni upravičena ter da je predvsem posledica tega, da je opozarjala na nepravilnosti.

Visokošolski sindikat Slovenije in Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam sta namreč v torek na novinarki konferenci opozorila, da je fakulteta Opara Krašovčevi odpovedala pogodbo o zaposlitvi kljub temu, da je ta njihova sindikalna zaupnica.

"Šlo je za odpoved iz poslovnih razlogov"

Dekan Dolinar na očitke odgovarja, da iz mnenja, ki ga je pripravila pooblaščena odvetniška pisarna, ne izhaja, da bi Opara Krašovčeva od konca januarja še uživala varstvo kot sindikalna zaupnica, zato je bila odpoved po njegovem prepričanju zakonita. Kot navaja, je šlo za odpoved iz poslovnih razlogov, ker kot vodja samostojne raziskovalne skupine na fakulteti od marca lani ni opravljala del na nobenem projektu, ki bi ga pridobila, medtem ko ji je morala fakulteta vseeno zagotavljati plačo.

Na zadevo se je v torek odzval rektor ljubljanske univerze Igor Papič, ki je za medije dejal, da je ob pregledu dokumentacije ocenil, da je bila Opara Krašovčeva v času, ko je bila odpuščena, zaščitena kot sindikalna zaupnica. Zato je Dolinarja pozval, naj odpoved prekliče, kar pa ta ne želi narediti.

Opara Krašovčeva na očitke, da nima nobenega projekta, odgovarja, da čaka odgovore na prijave za tri projekte.