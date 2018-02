Svet UKC Ljubljana bo odločal o novem generalnem direktorju

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana bo danes odločal o imenovanju novega generalnega direktorja. Za to funkcijo se poteguje pet kandidatov, tudi zdajšnji vršilec dolžnosti generalnega direktorja Aleš Šabeder. Novi generalni direktor bo za imenovanje potreboval še soglasje vlade.

Na razpis se je prijavil tudi zdajšnji vršilec dolžnosti generalnega direktorja UKC Ljubljana Aleš Šabeder. Foto: STA

Poleg Aleša Šabedra sta se na razpis prijavila tudi kirurg iz UKC Ljubljana Zvonko Hočevar in župan občine Dobrepolje Janez Pavlin. Oba sta se za to funkcijo potegovala že v preteklosti, a nista bila izbrana. V ponedeljek sta na novinarski konferenci tudi predstavila svoj program. Preostala dva kandidata, ki sta se še prijavila na razpis, nista znana.

Šabeder pred medije stopil zgolj ob primopredaji

Šabedra je svet UKC Ljubljana imenoval za vršilca dolžnosti generalnega direktorja konec lanskega leta, ko so krivdno razrešili Andraža Kopača. Šabeder, ki prihaja iz gospodarstva, je krmilo ustanove prevzel v začetku letošnjega leta.

Takrat je dejal, da je UKC Ljubljana "odlična strokovna in znanstvena institucija z ogromno znanja in zelo dobrimi zaposlenimi, ki vsak dan skrbijo za naše bolnike". Pred medije in novinarje je Šabeder stopil zgolj ob primopredaji poslov.

Med svojimi ključnimi prioritetami je izpostavil skrb za bolnike, zagotavljanje podlage za nadaljnje nemoteno delovanje zavoda, vzpostavljanje dobrih medsebojnih odnosov, sodelovanje, enakopravno obravnavo vseh zaposlenih, pripravo srednjeročnega načrta, identifikacijo ključnih žarišč in pripravo ukrepov za sanacijo ter umestitev zavoda na evropski in svetovni zemljevid.