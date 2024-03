Svet Onkološkega inštituta Ljubljana za v. d. strokovne direktorice imenoval Janjo Ocvirk

Ocvirkova je bila imenovana za obdobje do imenovanja strokovnega direktorja na podlagi prenovljenega razpisa, vendar najdlje za obdobje enega leta, je še povedal Slana. Svetniki so sicer odločitev sprejeli po daljši razpravi za zaprtimi vrati.

Prava naloga bo pridobivanje kadra

Seja sveta se je po torkovi prekinitvi danes nadaljevala s predstavitvijo obeh kandidatk. Ocvirkova je v predstavitvi dejala, da želi, da inštitut ponovno postane eminentna ustanova v Evropi. Sama pa se bo zavzemala za izboljšanje medsebojnih odnosov, strpno komunikacijo in boljše delovne pogoje.

Med prvimi nalogami na funkciji je naštela pridobivanje kadra, predvsem medicinskih sester, izobraževanje zaposlenih, izboljšanje odnosov in strpno komunikacijo. Dolgoročno pa razvoj stroke in pridobitev novih prostorov.

Ocvirkova je na Onkološkem inštitutu zaposlena od leta 1992, med drugim deluje na področju zdravljenja kožnih rakov in tumorja prebavil, ob tem opravlja raziskovalno in pedagoško delo, sodeluje tudi v mednarodnih raziskavah. Trenutno je delno zaposlena tudi na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem.

Oblakova pa je v obsežni predstavitvi izpostavila dosedanje dosežke inštituta, med drugim prostorsko širitev in nakup dodatne strojne opreme. Opozorila pa je na kadrovski manko, prostorsko stisko in zastarelo informacijsko tehnologijo, ki jih vidi kot prednostna področja v prihodnjih letih.

Med načrti za prihodnost je naštela krepitev preventive raka z ozaveščanjem populacije, prenovo presejalnih programov in vzpostavitev nacionalnih kliničnih registrov za najpogostejše in otroške rake. Poudarila je tudi nujnost nakupa tretje MRI aparature, izgradnjo lastnega ciklotrona in uvedbo robotske kirurgije. Dodala je, da želijo ostati vodilni zavod na področju onkologije v Sloveniji in pridobiti naziv Center za celostno obravnavo raka, ki jo podeljuje Evropska organizacija onkoloških inštitutov.

Člani sveta so se Oblakovi zahvalili za njeno delo in zavzemanje za inštitut.

Predstojniki zdravstvenih sektorjev do podpore kandidatki zadržani

Predstojniki zdravstvenih sektorjev na onkološkem inštitutu so sicer v pismu zapisali, da so zadržani do podpore kandidatki za vršilko dolžnosti strokovne direktorice, saj predhodno niso bili seznanjeni z njeno vizijo in dolgoročnimi cilji razvoja slovenske onkologije. Dodali so, da nimajo zagotovila, da je kandidatka pripravljena voditi strokovno delo za daljše časovno obdobje.

"Zaradi nujne kontinuitete dosedanjega strokovnega dela menimo, da se v trenutni situaciji za vršilca dolžnosti strokovnega direktorja imenuje zdravnika, ki je funkcijo strokovnega direktorja opravljal do zdaj," so še zapisali.

Predstojnica sektorja onkološke epidemiologije in registra raka Vesna Zadnik pa je v imenu strokovnega sveta onkološkega inštituta med sejo člane sveta pozvala, naj upoštevajo njihovo mnenje in zavodu zagotovijo kontinuiteto.