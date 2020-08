Danes se izteče rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov v prihodnjem šolskem letu. Študentje in dijaki morajo vlogo oddati na spletnem portalu eVŠ. Rok velja tudi za tiste, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku oziroma se bodo na študij vpisali v jesenskem roku. Skupno je razpisanih 11.569 mest.

V študijskem letu 2020/21 je razpisanih 11.569 mest za subvencionirano bivanje študentov, za sprejem 4175 mest in 7340 za podaljšanje bivanja, 27 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito, piše STA.

Višina subvencije za bivanje v novem študijskem letu v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znaša 21,5 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov. Cenzus za prejem subvencije pa je 2630,76 evra bruto mesečno na družinskega člana lani, navaja STA.

Prednostni seznam študentov bo objavljen sredi septembra

Prednostni seznam študentov za vselitve bo objavljen 16. septembra na spletnih straneh študentskih domov, na domači naslov pa bodo študenti prejeli odločbo, tej bo sledilo še vabilo na vselitev. Na uvrstitev med drugim vpliva materialni položaj družine študenta, oddaljenost študija od kraja stalnega prebivališča in morebiten težak socialen ali zdravstveni položaj.

Danes pa se izteka tudi vpis v prvi letnik za vse, ki so bili na fakultete sprejeti v prvem roku. Na dodiplomski in enoviti magistrski študij se je prijavilo 15 tisoč oseb, sprejetih jih je bilo 11.567. Vpisi na višje šole pa se bodo končali v petek. Drugi prijavni rok bo potekal od 20. do 28. avgusta, podatki o še prostih mestih bodo objavljeni na spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih zavodov 19. avgusta, še navaja STA.