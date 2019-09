Študenti iščejo stanovanja: "Katastrofa, za majhno sobico želijo 300 evrov"

Le nekaj dni nas loči od prvega oktobra, ko bodo ljubljanske ulice preplavili študenti. Najemnine sob v prestolnici so tako visoke, da mnogi poleg študija opravljajo študentsko delo, da bi lahko preživeli. Zaradi visokih najemnin, ki še rastejo, pa pogosto tudi to ni dovolj, zato morajo na pomoč priskočiti tudi starši.

Danes bodo na stanovanjsko problematiko opozorili mladi, ki bodo zvečer na Trg republike, pred državni zbor, prinesli žimnice in spalne vreče. Z akcijo želijo opozoriti na resnost stanovanjske krize ter spodbuditi potrebne strukturne in zakonodajne spremembe, ki bodo vsem zagotavljale dostojna in dostopna bivališča.

Veliko stanovanj se oddaja pred Airbnbja

Problematika ni nova, pove nepremičninski strokovnjak Predrag Todić. "Vse več nepremičnin se oddaja kratkoročno, kar je povzročilo dvig cen, ki se zadnjih sedem let vse bolj opaža," pravi. Izpostavi, da se predvsem v sezoni veliko stanovanj oddaja turistom prek Airbnbja. "Lastniki stanovanj tako v estetiko stanovanj vlagajo vedno več, posledično se jim tako tudi dviga tržna vrednost."

Nepremičninski strokovnjak Predrag Todić meni, da Ljubljana potrebuje nova študentska naselja, za katera ni nujno, da so v središču mesta ali bližini fakultet. Foto: Bojan Puhek

Skupina Stanovanjce, stanovanjce, kje si? na Facebooku je pred novim študijskim letom polna objav obupanih študentov in mladih, ki iščejo streho nad glavo. Cene so tako narasle, da se zdi, da so se številni mladi že vdali v usodo in so pripravljeni za enoposteljno sobo plačati tudi 250 evrov brez stroškov. Za stanovanje pa bistveno več.

"Najemnine za stanovanja, konkretneje za garsonjere, so zame osebno previsoke. Če najemnina skupaj s stroški nanese več kot 500 evrov, moja plača pa bo približno 800 ali 900 evrov, potem vemo, kje smo," pove 23-letna Monika Rožič, študentka psihosocialne pomoči. Ker se je odločila za plačljiv študij, se ji zdi nujno, da se zaradi stroškov študija in bivanja zaposli.

"Na trgu je mnogo najemodajalcev, ki starejša stanovanja ponujajo po enaki ceni kot stanovanja, ki so bila pred kratkim obnovljena. Mislim, da bi morala biti cena primerna stanju, ne pa, da je cena visoka samo zato, ker gre za stanovanje v središču Ljubljane," doda Monika, ki si je ogledovala garsonjere tudi v središču Ljubljane, cene brez stroškov pa so se gibale okoli 400 evrov.

Špela Kranjc, 23-letna Ptujčanka, je po aktivnem iskanju stanovanja kmalu ugotovila, da si ga ne more privoščiti, zato se je odločila poiskati sobo, kar je bilo ravno tako težko. Z ogledov se je domov vračala vedno bolj razočarana: "Najemnine lahko opišem z eno besedo - katastrofa. Za neko majhno sobico hočejo imet tudi 300 evrov, in to brez stroškov. Človek bi mislil, da za takšno ceno dobi dostojno, če ne že luksuzno sobo, realnost pa ni taka. Sobe za takšno ceno so v središču mesta grozne."

"Klicala sva isto uro, ko je bil oglas objavljen, pa nisva prišla na vrsto za ogled"

Težava ni samo v visokih najemninah stanovanj, ampak tudi v tem, da je že na sam ogled stanovanja težko priti, saj je povpraševanje tako veliko. "Stanovanja so v trenutku oddana, težko prideš na vrsto za ogled. S fantom sva klicala isto uro, ko je bil oglas objavljen, pa nama je najemodajalka dejala, da ni več zainteresirana, ker ima dogovorjenih že več kot osem ogledov," pove študentka Fakultete za socialno delo, ki s fantom že dve leti išče stanovanje ali garsonjero.

"Ko sva začela študirati v Ljubljani, so bile cene stanovanj neprimerno nižje kot zdaj. Sprva sva iskala nekaj za ceno 200 evrov na osebo skupaj s stroški, a sva kmalu ugotovila, da je to utopija. Za to ceno ne dobiš skoraj ničesar, morda kakšno sobo ali posteljo v večsobnem stanovanju, ki si ga deliš z drugimi."

Foto: Siol.net

Njuna zgodba še zdaleč ni osamljena. Podobo izkušnjo ima tudi 23-letni Mark Lavrenčič, ki je želel z dekletom poiskati prvo najemniško stanovanje. "Pregledal sem vsa razpoložljiva stanovanja na spletnih straneh, bilo jih je okoli 550. Poklical sem za vsa, ki so se mi zdela primerna, tako cenovno kot kakovostno. Stanovanje je res težko dobiti, spletne strani s stanovanji sem spremljal dnevno, vsak dan, približno dva meseca. Večkrat se mi je zgodilo, da sem imel dogovorjen ogled, ki je odpadel, ker je bilo stanovanje že isti dan oddano. Dogaja se tudi, da mnogi iz obupa lastnikom ponudijo nekaj evrov več, kot ti želijo, in tako ti stanovanje uide."

Če pa že prideš do ogleda, moraš imeti res srečo, da to stanovanje tudi dobiš, potoži Špela: "Dogajalo se mi je, da ponudniki niso odgovarjali na sporočila, niso dvigovali slušalke. Ko končno prideš do ogleda, pa ugotoviš, da boš to sobo težko dobil, saj v vrsti za stanovanje stoji že veliko drugih ljudi."

Nepremičninski strokovnjak Todić pove, da stanovanj vedno bolj primanjkuje: "Menim, da Ljubljana potrebuje nova študentska naselja, za katera pa ni nujno, da so v središču mesta ali bližini fakultet. Potrebujemo nova sodobna naselja, ta zdaj so precej zastarela, potrebovala bi obnovo."