Najemnine v Ljubljani so podivjale, umiritve ni na vidiku

Smo na vrhuncu povpraševanja po najemniških stanovanjih v Ljubljani. Preverili smo, kakšne so cene, koliko so zrasle v zadnjih letih in katere lokacije so najbolj zaželene.

Zaradi bistveno večjega povpraševanja po najemniških stanovanjih od razpoložljive ponudbe najemnine v Ljubljani nepretrgoma rastejo že od sredine leta 2014. Po podatkih Eurostata se vsako leto povzpnejo za okoli deset odstotkov. Znova so dosegle raven izpred krize, ponekod tudi presegle. Trend rasti pa se, predvsem pri manjših stanovanjskih enotah, še kar nadaljuje.

Za eno stanovanje tudi do 30 interesentov

Največ povpraševanja je po manjših enotah; garsonjerah, enosobnih in dvosobnih stanovanjih, pojasnjuje Roman Prskalo iz nepremičninske agencije Metropola IN.

Vzrok temu pripisuje dejstvu, da se je veliko lastnikov nepremičnin zaradi večjega finančnega izplena odločilo svoje nepremičnine oddajati v turistične namene. Po nekaterih ocenah je v Ljubljani več kot dva tisoč najemniških stanovanj v zadnjem času končalo na spletnih platformah Booking in Airbnb, ki se kratkoročno oddajajo turistom.

Najemnike najbolj zanimajo stanovanja v ožjem in širšem središču mesta. Najbolj zaželena so novejša ali obnovljena, lepo opremljena stanovanja z dvigalom in parkirnim mestom.

V ožjem mestnem središču najmanj 400 evrov

V središču Ljubljane so povprečne mesečne cene najema brez stroškov in parkirnega mesta najdražje: Za garsonjero (20-30 kvadratnih metrov) je treba odšteti od 400 do 500 evrov, za enosobno stanovanje (40-50 kvadratnih metrov) od 500 do 700 evrov, za dvosobno stanovanje (50-65 kvadratnih metrov) od 700 do 900 evrov.

Središču prestolnice po cenah sledijo Bežigrad, Vič s Trnovim, Murglami, Grbino in Rožno dolino ter Šiška s Kosezami, Podutikom in Mostecem. Cene zunaj mestnega obroča - Črnuče, Polje, Šentvid - so za okoli 20 odstotkov nižje.

V središču Ljubljane se večina stanovanj oddaja v kratkoročni najem turistom, tako da je stanovanj za dolgoročni najem izjemno malo. Cene so temu primerno zrasle. Foto: Siol.net Pri tem je treba opozoriti, da gre za povprečne najemnine, ki pa lahko v primeru močno obrabljenega ali pa luksuznega stanovanja tudi močno odstopajo od navedenih cen.

Cene včasih presegajo meje zdravega razuma

"Nastal je pravi kaos. Manjša stanovanja se oddajo tako rekoč čez noč, saj se na oglas javi tudi do 30 interesentov. Včasih lahko zasledimo oglase za slabo opremljena stanovanja v klavrnem stanju in na neprimerni lokaciji, katerih cena presega meje zdravega razuma. Bralec takšnih in podobnih oglasov dobi občutek, da je najemniški trg v prestolnici podivjal," opozarja Prskalo in dodaja, da se stanovanja z nerealno postavljenimi cenami v večini primerov niti ne oddajo.

Stanovanja se lahko oddaja tudi po višji ceni od oglaševane

"Cene najema so glede na prihodke prebivalcev absolutno previsoke," je prepričan Roman Prskalo iz Metropole IN. Foto: Osebni arhiv Izpostavlja pa tudi primere, ko se je kot posrednik pri najemu srečal z lastniki nepremičnin, ki jim je edino merilo pri izboru najemnika višina najemnine. V teh primerih lastnik zainteresirane najemnike povpraša, kdo od njih je pripravljen ponuditi najvišji znesek. Ker najemniških stanovanj primanjkuje, se marsikdo odloči, da bo raje plačeval več od izhodiščno oglaševane cene, samo da se bo končno lahko prenehal ukvarjati z iskanjem doma.

Prskalo priznava, da so cene najemnin v Ljubljani glede na prihodke prebivalstva absolutno previsoke. Še huje je, da se visoke najemnine ne držijo le modernih stanovanjskih kompleksov na dobrih lokacijah, temveč tudi "zmahanih" garsonjer na odročnih lokacijah. Te so v nekaterih primerih predelani kletni prostori ali celo garaže, ki se sicer v pomanjkanju ponudbe lahko oddajo dražje kot pred leti.

Umiritve razmer še ni na vidiku

"Dokler v Ljubljani na trg ne bo prišlo večjega števila stanovanj, tako za prodajo kot oddajo, oziroma dokler v urejanje razmer ne bosta posegli občina oziroma država, bistvenega izboljšanja razmer ne pričakujem," poudarja nepremičninar. Ker bo po njegovih ocenah gospodarska aktivnost še nekaj časa ostala na visoki ravni, turistični obisk pa je v porastu, se cene najemnin ne bodo bistveno znižale.

Na ureditev razmer bi po njegovem prepričanju država in občina lahko vplivali z izgradnjo večjega števila novih najemniških stanovanj, na drugi strani pa z omejitvijo kratkoročnega oddajanja v turistične namene kot ga že poznajo nekatera druga evropska mesta.

"Država bi se morala problematike lotiti bolj celostno in dolgoročno, z jasno stanovanjsko politiko. To bi morali do neke mere prilagoditi tudi mladim, ki so v strukturi najemnikov najbolj ranljiva skupina," še sklene Prskalo.