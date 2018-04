Štrukelj ostaja na čelu sindikatov javnega sektorja

Za sindikate se je bitka "zgolj ustavila", saj je bila enostransko prekinjena z odstopom predsednika vlade. Konfederacija je jasno povedala, da je nadaljevanje pogajanj zanjo prednostna naloga, je povedal Štrukelj.

Kot je dejal, je zanj zelo pomembno, da se je celotna konfederacija uskladila, da bo vztrajala pri opredeljenih zahtevah. "Hkrati pa smo drug drugemu priznali posebnosti, ki jih imamo v posameznih delih javnega sektorja in jih je treba rešiti v okviru kolektivnih pogodb dejavnosti," je pojasnil.

Zagovarjati zgolj enotni plačni sistem in hkrati ne odpraviti tudi sistemskih neenakosti po njegovih besedah nima velikega smisla, zato se bo v prihodnje odprlo tudi vprašanje odpravljanja neenakosti, ki ta trenutek vlada v plačnem sistemu.

Gospodarska rast se je do zdaj poznala zlasti pri lastnikih kapitala

Štrukelj je v nagovoru tudi povabil vse v javnem sektorju k enotnim pogajanjem o skupnih vprašanjih, pri čemer se ne odrekajo posebnostim, ki so nastale v posameznih delih javnega sektorja.

Foto: Ana Kovač Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da so se današnjega kongresa udeležili tudi vodilni predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Pergama in Konfederacije neodvisnih sindikatov Slovenije - Neodvisnost, ki so v svojih nagovorih prav tako izpostavili pripravljenost na enoten nastop, ki edini lahko pripelje do izboljšanja plač tako v javnem kot zasebnem sektorju. Izboljšane makroekonomske razmere so se namreč do zdaj poznale zlasti pri lastnikih kapitala. "Skrajni trenutek je, da imajo od tega nekaj tudi delavci in delavke," je poudaril.

Štrukelj je ob tem še zatrdil, da je kljub svoji vlogi glavnega tajnika v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) kot predsednik konfederacije zastopal zahteve vseh delov javnega sektorja. Seveda pa se ne more izogniti položaju, ki ga ima kot tajnik Sviza.

V zadnjih pogajanjih, ko je Sviz prvič po dolgem času artikuliral nekatera specifična vprašanja, je bilo to morda bolj čutiti. Se je pa danes na kongresu po njegovih besedah potrdilo, da to ni odločilno vplivalo na njegov položaj predsednika konfederacije. Kot edini kandidat za predsednika je namreč na glasovanju prejel praktično soglasno podporo.