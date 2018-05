Alenki Bratušek pri kandidaturi za volitve pomagala Cerarjeva poslanka

Državna volilna komisija je razkrila seznam poslancev, ki so s svojimi podpisi podprli kandidature posameznih strank za predčasne parlamentarne volitve. Izkazalo se je, da je Stranki Alenke Bratušek, ki ima v DZ dve poslanki, s podpisom pomagala poslanka SMC Vlasta Počkaj.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Politične stranke so morale namreč svoje kandidature podkrepiti s podpisi treh poslancev ali podpisi volivcev.

Skoraj vse parlamentarne stranke so se odločile za kandidaturo s podpisi poslancev, pri čemer je večina prispevala podpise svoji stranki. Izjemi sta Stranka Alenke Bratušek in Dobra država Bojana Dobovška, ki v DZ nimata treh poslancev. Dobovšek je že pretekli teden razkril, da sta mu podpisa prispevala še nepovezani poslanec Franc Laj in poslanka DeSUS Marija Antonija Kovačič.

Le v Levici se niso odločili za vložitev kandidatur s podporo poslancev

Neznano pa je bilo ime tretjega poslanca, ki je podpis poleg Alenke Bratušek in Mirjam Bon Klanjšček prispeval h kandidaturi Stranke Alenke Bratušek. Izkazalo se je, da gre za poslanko SMC Počkajevo. Med parlamentarnimi strankami se le v Levici niso odločili za vložitev kandidatur s podporo poslancev, pač pa so v vseh osmih volilnih enotah zbirali podpise volivcev.

So pa kandidatne liste s poslanskimi podpisi podprli v SMC, kjer je podpise prispevalo 22 od 34 poslancev te stranke. Od 11 poslancev DeSUS jih je kandidaturo svoje stranke podprlo osem. Za kandidaturo SDS je podpise prispevalo vseh 19 poslancev te stranke, prav tako so vsi poslanci SD in NSi (vsaka jih ima po pet) podprli kandidatne liste svojih strank.