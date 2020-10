Stranka SD voli novo vodstvo

Današnje sporočilo Tanje Fajon, kot je po poročanju STA dejala pred začetkom kongresa, bo zelo jasno – socialno demokracijo želi postaviti na sveže temelje, ji dati nov zagon ter povrniti zaupanje volivcev z jasno vizijo, kako upravljati z državo, kako pomagati ljudem, podjetjem in gospodarstvu, da bodo dostojanstveno živeli. "Predvsem si želim, da bomo po kongresu izšli povezani, močni in s skupno ambicijo, da socialno demokracijo prenovimo in pomladimo," je dejala.

Njen protikandidat Jani Prednik ocenjuje, da je "socialna demokracija obstala v nekem času in prostoru". Kot je dejal, potrebujejo neke nove pristope, svežino, prenovo vsebine in kadrov. "Glede na to, da sem pred dobrim mesecem začel z ničle, bo vsak rezultat, ki je nad 20, 30 odstotkov zelo dober. Na tem rezultatu bom gradil naprej in poskušal prepričati še več članov stranke, da je pot, ki jo zagovarjam, pravilna," je napovedal.

Levanič: Ne podcenjujemo nobenega kandidata

Glavni tajnik SD Dejan Levanič je pred začetkom kongresa zatrdil, da je nemogoče, da bi bilo karkoli narobe pri glasovanju. "Takšne blamaže si ne bi privoščili, da bi kakorkoli posegali v samo glasovanje. Volilna komisija ima natančna navodila, kako mora anonimno izpeljati glasovanje. Vsak delegat bo s svojo kodo lahko kasneje preveril svojo glasovnico in preveril, ali je res oddal takšen glas, kot je," je pojasnil.

Na vprašanje, ali je Prednik resna konkurenca Fajonovi, je Levanič poudaril, da v stranki vsakega, ki se odloči za kandidaturo, jemljejo resno in mu omogočijo enakopravno volilno tekmo. Kot pravi, ne podcenjujejo nobenega kandidata. "Zgodovina SD priča o tem, da ima vsak možnost biti izvoljen," je spomnil.

Po njegovih besedah so ponosni, da jim je uspelo organizirati digitalni kongres, a hkrati pogrešajo osebni stik z ljudmi. Pozitivno je presenečen, kako se je teren odzval na proces priprave kongresa. Kot je po poročanju STA dejal pred začetkom kongresa, so se na terenu odprla nova pričakovanja in vprašanja, kar so si želeli slišati tudi v Ljubljani v organizacijskem centru. "Od ponedeljka naprej bo ne glede na rezultat treba stopiti skupaj in delati še bolj enotno, da pripravimo alternativo trenutni vladi," je izpostavil.

"SD ne beži pred odgovornostjo"

V studijskem pogovoru pred kongresom je poudaril, da SD ne beži pred odgovornostjo in vlaga veliko energije v pripravo alternativnega vladnega programa. Del teh priprav bo tudi današnji programski del kongresa. Po Levaničevem mnenju je prav, da ljudje vedo, za kaj se stranka zavzema.

Glede pobude za Koalicijo ustavnega loka, pri pogovorih o kateri sodeluje tudi SD, pa je dejal, da bo sicer čas pokazal, kakšna bo njena usoda, da pa je pomemben signal začetka pogovorov ta, da je vsaj del politike sposoben sodelovati, se usklajevati in da poskušajo štiri opozicijske stranke v ospredje postaviti dobrobit ljudi.

Brglez podpira Fajonovo

Evropski poslanec Milan Brglez je pred začetkom kongresa podporo po poročanju STA izrazil kandidatki Tanji Fajon. "Pričakujem predvsem politiko, ki bo razumela tudi slovensko situacijo, to, kar se dogaja v opoziciji, in iz tega črpala energijo, ki jo potrebuje za zmago na naslednjih volitvah," je povedal Brglez.

Ali je vlado mogoče zamenjati že pred tem, bo po njegovih besedah pokazala volilna aritmetika. "Toliko časa sem bil v slovenski politiki, da vem, da to niti približno ni preprosto," je ocenil.

Koalicija ustavnega loka na čelu z ekonomistom Jožetom P. Damijanom je po njegovih besedah potencialno dobra vmesna rešitev. Lahko pa je sodelovanje tistih, ki morajo sodelovati, da bi Slovenijo obrnili v drugačno smer, tudi dobra dolgoročna rešitev, je dodal.

Udeležence nagovoril tudi Damijan

Damijan je v videonagovoru tudi pozdravil udeležence digitalnega kongresa, ki ga je označil za pomemben korak pri oblikovanju nove alternative za Slovenijo. "Vemo, da je ta nujno potrebna, da zaščitimo ustavo, zavarujemo ljudi pred epidemijo, okrepimo naše javne storitve in javno infrastrukturo ter izkoristimo priložnosti, ki stojijo pred Slovenijo," je poudaril.

Prav tako so članstvo SD pozdravili vodje opozicijskih LMŠ, Levice in SAB, s katerimi potekajo pogovori o oblikovanju alternativne koalicije. Predsednik LMŠ Marjan Šarec je SD zaželel veliko modrih odločitev in plodnih razprav ter dodal, da se nadeja dobrega sodelovanja tudi v prihodnje.

Vodstvo SD in kandidati za voljene funkcije kongres, ki ga sestavlja 413 delegatk in delegatov, nagovarjajo in spremljajo iz dvorane Viba filma v Ljubljani. Delegati so v dogajanje vključeni digitalno, novega predsednika ali predsednico pa bodo izbrali prek e-volitev. Volili bodo tudi podpredsednico stranke, za mesto katere se potegujejo Dominika Švarc Pipan, Damjana Škrlj in Živa Vidmar, ter članico predsedstva stranke.