Spopad za vrh kapitalistov v rdečem: Fajonova ali Prednik?

Veliko presenečenje bo, če na kongresu SD v Ljubljani danes za predsednico ne bo izvoljena Tanja Fajon, ki jo je za voditeljico že maja, ko je odstopil, razglasil Dejan Židan. Okoli štiristo delegatov predsednika izbira med Fajonovo in mladim poslancem iz Koroške Janijem Prednikom. Sonja Lokar, ki je bila tudi evidentirana in bi predstavljala bolj komunistično preteklost stranke, se je umaknila. Volitve na kongresu prvič v zgodovini, ko gre za večje stranke, potekajo s pomočjo spleta na daljavo.

Ker Fajonovo podpira večji del vrha stranke, je malo verjetno presenečenje, ki se je nazadnje zgodilo v DeSUS, ko je Karla Erjavca premagala Aleksandra Pivec. S Fajonovo bi SD dobila prvo predsednico v zgodovini te stranke. Nikakor pa to ne bo prva predsednica na vrhu pomembne stranke. Ob Pivčevi sta to v preteklosti že bili Ljudmila Novak (NSi) in Katarina Kresal (LDS). Na spodnji fotografiji je Kresalova ob odvetniku Miru Senici.

Foto: STA

Kapitalisti, ki ne plačujejo računov

Ko gre za finančno stanje stranke SD, ki ima danes 13. kongres, je veliko podobnosti z LDS, ki jo je nekoč vodila Kresalova. SD že ducat let posluje z velikanskim minusom na koncu bilance, celo računov davnih volilnih kampanj ta stranka dolgo ni plačevala. Podobne minuse je v preteklosti imela le še LDS. Dejan Židan je, ko je postal predsednik, prevzel stranko, ki je v leto 2014 vstopila s 422.107 evri minusa. Takrat je bila finančno še večji bolnik med strankami le LDS s 510.301 evrom minusa. Po zadnji uradno objavljeni bilanci za začetek leta 2020 je minus Židanu uspelo povečati. Na 856.603 evre minusa. Leto prej je bilo še slabše s kar 1,1 milijona evrov minusa.

Vse druge večje stranke so v pozitivnih številkah. Kako je SD finančno "tonila", kaže grafika o prihodkih in odhodkih ter bilančnem rezultatu, ki je ves čas globoko v minusu:

Je pa pri teh številkah dobro biti previden. Od drugih strank se SD loči po lastništvu številnih nepremičnin v Ljubljani in po državi, ki jih je podedovala iz totalitarne preteklosti, ko so vladali Jugoslaviji, vse druge stranke pa prepovedali in preganjali.

Če bi prodali centralo stranke, vilo le streljaj od poslopja vlade, ki je bila do konca druge svetovne vojne v lasti judovske družino Moskovič, bi lahko že pred leti poravnali vse račune starih volilnih kampanj in verjetno tudi lep del bilančnega minusa.

A nepremičnine so za SD pomemben vir prihodkov, saj jih oddaja. Tudi drugim strankam.

Druge stranke podobnih prihodkov od premoženja iz časov socializma nimajo. Med prihodki SD oddajanje nepremičnin najdemo v razdelku "drugo", letno pa znašajo tudi slabih 200 tisoč evrov. SD je, ko gre za nepremičnine, med strankami kapitalist, ki pa je po bilančnem rezultatu močno v rdečem in ki slovi po neplačevanju računov kampanj. Od kod je zadnje desetletje SD pridobivala denar, kaže grafika:

SD je ob SDS Janeza Janše edina stranka v državnem zboru, ki je na čisto vseh volitvah do zdaj dobila poslance. V vladi pa sta ti dve stranki do zdaj sodelovali le po volitvah leta 1992, ko je predhodnico SDS, ki jo je takrat vodil Jože Pučnik, volilo vsega 3,34 odstotka volivcev, Združeno listo, kot se je takrat imenovala SD, pa 13,58 odstotka. Takrat so se pogovarjali celo o združitvi strank, a je ideja padla v vodo, ko je Pučnik stranko prepustil Janezu Janši, ki je že na naslednjih volitvah zbral 16,13 odstotka glasov. Za Združeno listo, ki jo je vodil Janez Kocijančič, je glasovalo le še 9,03 odstotka volivcev, kar je z vrha odneslo Kocijančiča, ob podobno slabem rezultatu pa letos še Dejana Židana. Dosežki SD na volitvah poslancev v zgodovini države so bili takšni:

Ob predsedniku bodo delegati danes s pomočjo interneta od doma izbirali še podpredsednico stranke.

SD ima štiri podpredsednike. Eno mesto je prosto, ker je Fajonova odstopila maja, ko jo je Židan razglasil za voditeljico. Za njen položaj se potegujejo Ljubica Zgonec Zorko, Dominika Švarc Pipan, Živa Vidmar in Damijana Škrlj. Podpredsedniki že od prej pa ostajajo Andreja Katič, Jernej Pikalo in Matjaž Nemec.

Prednik - mladi poslanec iz Koroške

Prednika, ki je rojen leta 1987, je na zadnjih volitvah poslancev v okraju Ravne na Koroškem volilo 21,3 odstotka volivcev, kar je bil drugi najboljši rezultat med vsemi kandidati SD v državi za vodjo poslanske skupine Matjažem Hanom, ki je v Laškem zbral 24,1 odstotka. Prednik je v svoji volilni enoti prehitel nekdanjo ministrico za obrambo Andrejo Katič (18,4) in njeno državno sekretarko na ministrstvu za pravosodje Dominiko Švarc Pipan (16,7), pa tudi nekdanjega poslanca Jana Škoberneta, ki se je s 13,2 odstotka glasov relativno slabo odrezal. Prednik velja za zmernega poslanca.

Foto: STA

Fajonova - novinarka, ki je postala političarka

Vzpon Tanje Fajonove se je začel v času vlade Boruta Pahorja leta 2009, ko je kariero dopisnice RTV Slovenija zamenjala za kandidaturo za SD in sedež v Evropskem parlamentu. V Bruslju se je znašla s prestopnikom iz LDS k SD Zoranom Thalerjem. A Thalerjeva kariera se je hitro končala z odstopom in zaporom, ker se je z angleškimi novinarji dogovarjal, kako bi z glasovanji še postrani zaslužil. Fajonova pa se je obdržala in na naslednjih evropskih volitvah s prednostnimi glasovi prehitela celo nosilca liste Igorja Lukšiča, ki se je moral zaradi poraza posloviti kot naslednik Boruta Pahorja na vrhu SD. Letos je Fajonova "odnesla" še Dejana Židana. Ali pa se ji je ta sam umaknil po presenetljivem odstopu Marjana Šarca, zaradi katerega so izgubili oblast v državi, kot je razlog za svoj odstop opisal Židan sam.

Foto: STA