Štiri kazenske ovadbe v zvezi z maketo za drugi tir

Februarja lani so med drugim v prostorih direkcije za infrastrukturo v Ljubljani in Mariboru izvajali hišne preiskave v zvezi z javnim naročilom za maketo, in sicer zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali pravic, je poročal POP TV. Kot je tedaj pojasnil vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana Martin Rupnik, so osumili štiri osebe, vse so bili javni uslužbenci, piše STA.

Kriminalisti so tedaj zasegli nekaj elektronskih naprav in podatkov ter listinsko dokumentacijo. Na vprašanje, ali bi lahko preiskavo razširili še na druge osumljene, je Rupnik takrat dejal, da so v preiskavi zbrali "nekaj dodatnega materiala" in če bo treba, bi lahko preiskavo tudi razširili.

Maketa naj bi bila preplačana

Maketa drugega tira Divača-Koper je val razburjenja povzročila, ko so v javnost najprej prišle informacije, da naj bi bila preplačana. Na razpis direkcije za infrastrukturo sta ponudbi poslali podjetji RPS in Art Rebel 9, prvo je ponudilo ceno 60.851 evrov, drugo 133.590 evrov. Izbrano je bilo podjetje Art Rebel 9, pozneje pa se je izkazalo, da je podjetje RPS zmagovalčev podizvajalec.

Med ovadenimi je tudi nekdanji okoljski minister Jure Leben. Foto: STA Pogodba je izbranega izvajalca zavezovala, da pri izdelavi makete ne bo nastopal s podizvajalci. Ker izvajalec v nasprotju s ponudbo in pogodbo makete ni izdelal sam, niti ni v fazi izvedbe naročnika pisno obvestil o tem, da želi nastopiti s podizvajalcem, je direkcija pisno obvestila Art Rebel 9, da zaradi kršitve pogodbe odstopa od pogodbe, navaja STA.

Kot državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo v tedanji vladi Mira Cerarja je bil vodja tega projekta Jure Leben, poznejši okoljski minister v vladi Marjana Šarca. Ko so se leto dni po postavitvi makete v medijih pojavila dopisovanja tedaj odgovornih za projekt, ki nakazujejo, da naj bi bil posel z maketo dogovorjen vnaprej, se je Leben znašel pod plazom očitkov in februarja lani odstopil z mesta okoljskega ministra.

Šarec je sprejem ministrovega odstopa pred novim letom označil za napako, saj Lebnu, ki je vse očitke sicer zanikal, skoraj leto pozneje ni dokazano še nič. Tako so v kabinetu predsednika vlade danes za STA potrdili, da potekajo pogovori o tem, da bi Leben bi lahko Šarčev svetovalec za podnebne spremembe.

Leben je sicer septembra lani prevzel vodenje projekta Bežigrajski športni park, ki ga na propadajočem Plečnikovem stadionu že nekaj leta namerava zgraditi poslovnež Joc Pečečnik, še poroča STA.