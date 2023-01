Stečaj Vinaga pravnomočno končan

Da novi lastniki vendarle mislijo resno, so pokazali hitro. Najprej so ustanovili hčerinsko družbo Vinag 1847, na katero so iz Metelke Commerce prenesli vinarsko dejavnost in premoženje Vinaga, zatem pa so se lotili usposobitve kleti v Košakih in vinogradov ter urejanja stare kleti pod mestnim središčem, ki je zdaj spet na voljo za oglede turistom. Ob tem jim je uspelo odkupiti Vinagovo arhivsko zbirko, tako da so okoli 90 tisoč steklenic, ki jih je stečajni upravitelj prodal ločeno od kompleksa, že vrnili v klet.

Da novi lastniki vendarle mislijo resno, so pokazali hitro. Najprej so ustanovili hčerinsko družbo Vinag 1847, na katero so iz Metelke Commerce prenesli vinarsko dejavnost in premoženje Vinaga, zatem pa so se lotili usposobitve kleti v Košakih in vinogradov ter urejanja stare kleti pod mestnim središčem, ki je zdaj spet na voljo za oglede turistom. Ob tem jim je uspelo odkupiti Vinagovo arhivsko zbirko, tako da so okoli 90 tisoč steklenic, ki jih je stečajni upravitelj prodal ločeno od kompleksa, že vrnili v klet. Foto: STA

Mariborsko okrožno sodišče je pravnomočno končalo stečajni postopek nekoč uglednega vinarskega podjetja Vinag, ki je trajal skoraj devet let. Kot je v končnem poročilu zapisal stečajni upravitelj Simon Prelogar, je unovčil vse premoženje in zanj iztržil 2,3 milijona evrov za stečajno maso, k temu se je nateklo še dobrih 900 tisoč evrov prihodkov.

Prelogar dolgotrajni postopek utemeljuje s tem, da je bilo treba urediti veliko nerešenih pravdnih zadev, v sklopu zaključevanja nujnih poslov so obdelovali vinograde, poleg tega pa je imel dolžnik v lasti veliko nepremičnin in najete vinograde, kar je povzročilo dolgotrajne prodajne postopke.

"V postopku sem unovčil vse premoženje, ostalo je nekaj nepremičnin, kjer je dolžnik sicer vpisan kot lastnik v zemljiški knjigi, vendar ni več dejanski lastnik, saj gre za nepremičnine, ki so bile prodane že pred začetkom stečaja, ali pa za pripadajoča zemljišča, za katera sem upnike sicer pozval k prijavi izločitvenih pravic, a se niso odzvali, zato te niso bile več del stečajne mase," je še pojasnil Prelogar.

Po njegovih besedah je unovčena stečajna masa zadoščala za stoodstotno poplačilo prednostnih terjatev z zamudnimi obrestmi v višini dobrega pol milijona evrov. Ločitveni upniki so bili v višini slabega 1,8 milijona evrov poplačani z dobrimi 30 odstotki prijavljenih terjatev.

Vinag pred stečajem v lasti Ivanjka

Vinag je bil do stečaja v lasti poslovneža Lea Ivanjka, a se je nato julija 2013 znašel v postopku prisilne poravnave, ki pa ni bila uspešna. Vodenje stečaja je sprva prevzela dotedanja prisilna upraviteljica Brigita Kraljič, ki se je z delom okoli 40 zaposlenih takoj lotila nujnih vinogradniških opravil.

Tik pred trgatvami je premoženje za leto dni v najem prevzelo podjetje, povezano s takrat v Mariboru vseprisotnimi kitajskimi vlagatelji, a so ti pozneje odstopili od namere za nakup premoženja. Leta 2016 je upravljanje vinogradov prevzela Ptujska klet, a se za nakup prav tako niso odločili. Takrat je Prelogar na nekaj dražbah vztrajal pri izklicni ceni 4,2 milijona evrov.

Oktobra 2017 se je izjalovil poskus prodaje

Oktobra 2017 se je izjalovil še en poskus prodaje, čeprav je premoženje na dražbi za slaba dva milijona evrov kupil ameriški poslovnež slovenskih korenin James Lukezic, ki pa nato ni poravnal kupnine in Prelogar je moral v novo dražbo.

V začetku leta 2018 je sprejel milijon evrov visoko ponudbo družbe Metalka Commerce, ki sicer spada pod okrilje poslovneža Marjana Pišljarja. Potem ko je ta mesec dni pozneje poravnala kupnino, je postala lastnik stare kleti v središču Maribora in nove v Košakih ter vinogradov v Košakih, Jarenini in Svečini. V paketu so bile tudi blagovne znamke Mariborčan, Bakhus, Royal in Lisičkino vino ter pravice do uporabe imena Vinag.

Vodstvu "novega Vinaga" se je lansko poletje po parlamentarnih volitvah pridružila tudi dotedanja kmetijska ministrica in predsednica stranke Naša dežela Aleksandra Pivec. Imenovana je bila namreč za prokuristko ob direktorici Maruši Švelc.