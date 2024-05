Starši, poslušajte otroka ob koncu šole: "Bojim se iti domov zaradi slabih ocen"

Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije so spomnili, da se bliža obdobje zaključevanja ocen, ki je za otroke in mladostnike vsekakor naporno, lahko pa jim povzroča tudi skrbi, strah in stiske. Zato še toliko bolj potrebujejo podporo vseh bližnjih odraslih, so opozorili."Dragi starši in skrbniki, bodimo v teh zadnjih tednih šolskega leta razumevajoči, saj nas otroci potrebujejo. Mogoče nam ne zmorejo povedati, kaj točno jih teži, zato jih še bolj opazujmo in podpirajmo," so pozvali pri zvezi.

"Kako povedati staršem, ki so jim ocene zelo pomembne, da si dobil slabo oceno." "Strah me je ocenjevanj. V šoli dobivam slabe ocene, čeprav se trudim. Moji starši so bili odlični, zato to pričakujejo tudi od mene. Ne vem, kaj storiti." "Bojim se iti domov zaradi ocen iz matematike," je samo nekaj primerov, ko so jih otroci zaupali v akciji Tom potuje, otroke obiskuje.

Mnogokrat jim strah in pritiske povzročajo prav odzivi na ocene in šolski uspeh. "Otroci nam sporočajo, kako težko prenašajo vpitje in izbruhe jeze v domačem okolju. Šele ko bomo odrasli obvladali sebe, bomo lahko našim otrokom zagotovili ustreznejše odzive, ki bodo ustvarjali varno zatočišče za njihove stiske. Takrat bomo zmogli resnično poslušati, slišati, kar nam sporočajo brez zanikanja in pomanjševanja njihovega sveta ter se odzivati z empatijo," je poudaril Albert Mrgole, predsednik sveta Nacionalne mreže TOM telefon.

"Dobil sem trojko in zdaj me je sram"

"Danes sem v šoli dobil res najslabšo oceno in ne vem, kako naj mami to povem!" "Rada bi bila odlična (kar verjetno tudi bom), a moji starši ne menijo, da bom kdaj lahko šla na svoj sanjski faks. To si želim že od malega, a vem, da je videti, kot da za to nisem dovolj dobra." "Dobil sem oceno tri in zdaj me je sram, ker se nisem dovolj učil, da bi dobil višjo oceno. In pred prijatelji se delam, kot da mi za ocene ni mar, ampak mi je," so zapisi zadnjih dni na kanalu TOM telefon.

Naj otroci in mladostniki ne bodo v stiski zaradi previsokih pričakovanj odraslih. Pomagajmo jim okrepiti njihove zmožnosti. Pojasnimo jim, zakaj je treba na koncu šolskega leta zbrati vse moči, svetujejo pri zvezi.

"Spodbujajmo jih in usmerjajmo, da bodo v sebi našli pravo motivacijo in da se bodo zmogli potruditi po svojih najboljših močeh. Objemimo jih čim večkrat, predvsem pa z njimi praznujmo življenje, ne le uspehov in dosežkov," je pozvala Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije.