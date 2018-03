Stanovanja Morsa bodo oddali sorodnikom padlih v vojni za Slovenijo

Ministrstvo za obrambo (Mors) je objavilo poziv za dodelitev službenih stanovanj v najem ožjim družinskim članom pripadnikov Teritorialne obrambe, padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. Na voljo je deset stanovanj v različnih krajih po Sloveniji. Rok za prijavo je do vključno 5. aprila, je zapisano na spletnih straneh ministrstva.

Na voljo je deset stanovanj, od tega dve garsonjeri, eno enosobno stanovanje, šest dvosobnih in eno trisobno stanovanje. Stanovanja so v Ajdovščini, Brežicah, Murski Soboti, Postojni, Ribnici, Slovenski Bistrici in Vipavi.

Neprofitne najemnine zanje se gibljejo med 74 evri za garsonjero v Slovenski Bistrici in 230 evri za trisobno stanovanje v Brežicah.

Prosilci se na poziv prijavijo prek obrazca Prijava na razpis za službeno stanovanje ali garažo, ki ga izpolnjenega skupaj z zahtevanimi listinami oziroma dokumentacijo posredujejo na naslov Ministrstvo za obrambo, Služba za kadrovske zadeve, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana do vključno četrtka, 5. aprila, je še navedeno v pozivu.

Vse podrobnosti poziva lahko zainteresirani najdejo na tukaj.