SSk opozarja na ogroženo zastopanost Slovencev v italijanskem parlamentu

V SSk opozarjajo, da se je v italijanskem parlamentu pred dnevi, tokrat s podpisom senatorja Roberta Calderolija, spet pojavil osnutek ustavnega zakona, ki cilja k drastičnemu zmanjšanju števila izvoljivih članov senata in poslanske zbornice. Predlagatelj svojo pobudo utemeljuje s potrebo po racionaliziranju zakonodajnih postopkov in zmanjšanju stroškov za delovanje državnih organov.

Slovencem grozi "izničenje vsake možnosti" za zastopanje v parlamentu

Med prvimi so izrazili svoje nasprotovanje predstavniki nemške manjšine na Južnem Tirolskem, ki so opozorili, da bi to privedlo do zmanjšanja teže njihovega zastopstva v parlamentu in posledičnega nižanja ravni zaščite nemške narodne skupnosti. Z njimi je takoj potegnila avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl, ki je potrdila, da je ogrožena mednarodna bilateralna pogodba, ki ureja področje zaščite manjšine, piše v pismu, ki ga je podpisal deželni politični tajnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec.

SSk izpostavlja, da zmanjšanje skupnega števila članov parlamenta "neposredno ogroža sramotno skromne možnosti izvolitve slovenskega zastopnika na osnovi veljavne zakonodaje in ustavnega okvira". Slovencem po oceni SSk grozi "brezkompromisno izničenje vsake možnosti zastopanosti v italijanskem parlamentu".

Vlado pozivajo, naj jasno in odločno ukrepa

Slovensko vlado pozivajo, da že v tej fazi jasno in odločno intervenira v odnosu do italijanskih institucionalnih sogovornikov, da opozori na razvidno razliko med stanjem v Sloveniji in Italiji ter posledično izpostavi zahtevo, da se v napovedane zakonske in ustavne spremembe zapiše tudi načelo zajamčene zastopanosti slovenske narodne skupnosti v obeh domovih italijanskega parlamenta.

Pri tem izpostavljajo, da Slovenci v Italiji že vrsto let zahtevajo spoštovanje mednarodnih dogovorov oziroma vsaj načela, ki v zaščitnem zakonu iz leta 2001 narekuje v volilni zakonodaji olajšane poti za izvolitev slovenskih zastopnikov v obeh domovih parlamenta. Dejansko namreč niti sedanji volilni zakon ne daje nobenih zagotovil, tako da so letos izvolili svojo zastopnico v senat zaradi spleta srečnih in verjetno neponovljivih naključij.

Menijo, da je treba pravila spremeniti. Model vidijo v evropski in deželni volilni zakonodaji, ki predvideva olajšane pogoje za nastopanje samostojne in suverene manjšinske liste. Pri tem kot idealno izpostavljajo rešitev, ki za italijansko in madžarsko narodno skupnost velja v Sloveniji.