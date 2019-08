Sredi Maribora si je postavil šotor in ne želi oditi #video

Emil Špindler se je stanovalcem sprva smilil, zato so mu junija celo odstopili prostor pod nadstrešnicami parkirnih prostorov. A kmalu je postal njihova nočna mora, so poročali v oddaji Danes na Planetu. Oditi bi moral po treh dneh, mineva pa že tretji mesec, odkar se je brez dovoljenja naselil na naši zelenici, so napisali stanovalci v anonimnem javnem pismu, so poročali v oddaji. Povsod urinira, grozi, ponoči popiva in nam krati spanec, še pišejo.

Okoli šotora, ki ga je postavil v neposredni bližini mariborskega centra za socialno delo, so posoda, umazani kozarci in sveže oprano perilo.

"Kako imam jaz lahko enake možnosti? Če živim v šotoru, vsi me zdaj poznajo in z mano ravnajo čisto drugače, kot sem v resnici. Nisem noben nasilnež, star sem 60 let, rad bi še nekaj delal," je razlagal Špindler.

Z lastniki zemljišč se je znašel na bojni nogi

Foto: Planet TV Kot pravi, ne ve, na koga naj se obrne v zvezi s svojo stanovanjsko problematiko. "Ti me preganjajo, ti bi se me radi znebili, jaz pa nimam kam. Ne pritiskam, da bi ostal tu. Povejte mi, kam naj grem, da bom imel svoj mir. Kje se lahko prijavim," se sprašuje Špindler.

šestdesetletnik si je improvizirano streho nad glavo postavil na zasebnem zemljišču bloka na Zagrebški cesti, z domačini pa se je znašel na bojni nogi, potem ko so se mu pridružili drugi brezdomci.

"Zadnjič so razgrajali do štirih. In to nas najbolj moti, vpitje in pijača," je dejala ena od stanovalk.

Slovenska zakonodaja motenja posesti ne obravnava kot kaznivega dejanja

Drugi brezdomci so pospravili šotore, a ozračje se je naelektrilo še toliko bolj. Možje v modrem so ob zadnjem obisku pisali kazni, tudi Špindler je dobil plačilni nalog v višini 83 evrov. A Mariborčan ostaja v šotoru.

Foto: Planet TV

"Slovenska zakonodaja motenja posesti ne obravnava kot kaznivega dejanja, zato tega ne moremo obravnavati," je pojasnil Simon Belšak, komandir Policijske postaje Maribor II.

Špindler je prejemnik socialne pomoči, tudi sredstva za izredne denarne pomoči je že počrpal. V zavetišče za brezdomce ne želi.

"Gospod ima popolno poslovno sposobnost in sam odloča o svojem življenju. Ve tudi, da se lahko ob tem, ko se bo uvrstil na razpis za neprofitna stanovanja, tudi sam najame stanovanje in potem pri nas uveljavlja vlogo za subvencijo najemnine," je pojasnila Marijana Bravc, v. d. direktorice Centra za socialno delo Maribor.

"Policistom sem povedal, naj me zaprejo"

A ta razpis bo šele jeseni. Na svoje stvari je navezan, policija možnosti, ki jih ima na razpolago, še preverja.

"Policistom sem povedal, naj me zaprejo. Se bom lahko vsaj normalno naspal, pa umil in obril. Saj ne živim nič bolje kot v zaporu," je dejal Špindler. Njegov dom te dni ostaja nadstrešek za avtomobile na tujem zemljišču. Druge izbire, kot je dejal, nima.