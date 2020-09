Sprememba vremena šele v četrtek

Danes in jutri bo sončno vreme, temperature se bodo povzpele do 28 stopinj Celzija. Jutri popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu mogoče plohe in nevihte, te pa se bodo v četrtek popoldne začele pojavljati tudi drugod po državi.

Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem ob šibki burji do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Jutri bo še večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti. Popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije mogoče posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

V četrtek bo na Primorskem sončno, tudi drugod dopoldne še dokaj sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter.

V petek se bo postopno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala burja. Hladneje bo, napovedujejo vremenoslovci.