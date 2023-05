Za vodenje občine spopad častnika slovenske vojske in inženirja

Samo Rajšp, doma iz Frama, je po izobrazbi inženir in zaposlen na občini kot višji svetovalec za komunalo in varstvo okolja ter vodja režijskega obrata. Deset let starejši Drago Cesar, ki stanuje v Račah, je po izobrazbi ekonomist in po poklicu vojaški častnik.

Dolgoletni župan Branko Ledinek, sicer član SLS, je občino vodil od leta 1997, a je februarja letos umrl v 65. letu starosti. Na lokalnih volitvah preteklo jesen, ko so ga znova izvolili za župana, je bil edini kandidat za vodenje občine. Po njegovi smrti je vodenje občine začasno prevzel podžupan Sebastijan Soršak. Ta je prav tako vložil kandidaturo za župana, a jo je nato umaknil.

Volišča se bodo zaprla ob 19. uri. Pravico do glasovanja ima 6.435 ljudi, prvi neuradni rezultat pa bo po napovedih znan danes zvečer.