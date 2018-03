Spomin na tragedijo nad Slovenijo: bombnik se je spremenil v letečo baklo

V Gornjem Suhorju pri Vinici so danes odkrili spominsko obeležje leta 1945 strmoglavljenemu zavezniškemu bombniku B 24 Liberator VI in članom njegove devetčlanske britanske posadke. Trije od štirih, ki so odskočili s padalom, so preživeli. Ob odkritju obeležja je imel slavnostni govor predsednik države Borut Pahor.

Po zgodovinskih podatkih črnomaljske občine je omenjeni bombnik sodeloval pri napadu britanskih in ameriških bombnikov na letališča, železniška križišča in tovarne v Gradcu v Avstriji na velikonočno soboto 31. marca 1945.

V nemškem obrambnem protinapadu so ga zadeli, dokončno pa je letalo onesposobil in ga z zadetkom v rezervoar z gorivom zažgal nemški lovec, ki ga je dohitel nekje nad Celjem.

Bombnik se je spremenil v letečo baklo, s padali so odskočili le prvi štirje člani posadke, ki so že pripravljeni stali od odprtini letala, za preostale je bilo prepozno. Ti so se nato z letalom vred v Beli krajini zrušili na Puhkovo njivo na Plazu, letalo pa je pri padcu oplazilo bližnjo hišo in jo močno poškodovalo.

Trije od štirih padalcev, ki so jih našli partizani, so skok preživeli, enega so pogrešili. Preživela trojica je 2. aprila 1945 v svojo bazo odletela s partizanskega letališča Krasinec v Beli krajini.

Tragično umrle letalce so cerkveno pokopali v Vojni vasi. Na pogrebu so govorili sovjetski podpolkovnik Bogomolov, ameriški kapetan John Blatnik, britanski podpolkovnik Peter Moore in partizanski major Ante Novak.

