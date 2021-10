V času epidemije so se mnogi odločili za spletno nakupovanje. Digitalizacija poslovanja je dobila desetletni pospešek. Leta 2019 je na spletu nakupovalo 66 odstotkov prebivalcev, leta 2020 pa kar 72 odstotkov, letos še več. Uporabniki interneta in spletnega nakupovanja so stari od 16 do 74 let. Kljub temu spletna prodaja ne bo nikoli v celoti nadomestila prodaje v trgovinah, predvsem pa ne strokovnih nasvetov trgovcev.

Vsakodnevni obiski trgovin postajajo preteklost

Kupovali bomo bolj poredko in na način, ki nam najbolj ustreza; v trgovini, prek telefona ali spleta. Vsa rast prodaje v naslednjih nekaj letih naj bi prihajala iz spletne prodaje.

"Samo v septembru 2021 smo v enem mesecu prek spletne aplikacije prodali toliko, kolikor smo prodali v celem letu 2019," je dejal Jože Smolič, član uprave Petrola.