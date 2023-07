Spet dolgi zastoji na avtocestah

Na štajerski avtocesti je zastoj od Šentilja proti Mariboru, zamude je eno uro. Prav tako je zastoj od priključka Zakl proti Hrvaški.

PROMETNA NESREČA, A1, LJ - KP Med Lomom in Uncem zaprt prehitevalni pas proti KP. Nastaja zastoj Logatec - Unec, 6 km. Zamuda 30 min. Se podaljšuje. Zastoji so tudi proti LJ, 1,5 km. Zamuda proti LJ 5 min.

Zastoji nastajajo tudi na razcepu Kozarje proti Primorski ter med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, na cesti Šentilj−Pesnica, na cesti Koper−Šmarje Dragonja v obe smeri in Lucija−Strunjan.

❗Na štajerski avtocesti so zastoji od Šentilja proti Mariboru. Zamuda je do 1 ure.



Povečan promet bo danes tudi na cestah proti Primorski in proti MP s Hrvaško. Zastoje pričakujemo na AC tudi v smeri LJ ter na obalnih cestah.



