SPAR pomaga čistiti slovenske vode že šesto leto

Vode niso odlagališča odpadkov

Reke in jezera so vir hrane (ribolov). Reke s pridom izkoriščamo kot motor za poganjanje hidroelektrarn, služijo nam tudi kot pomembne prometne povezave, ki že od nekdaj povezujejo vasi in mesta. Nenazadnje pa so naše vode pomembne tudi za turizem, saj se na in ob njih odvijajo številne športne in druge dejavnosti.

Na žalost vse našteto močno vpliva na onesnaženost voda. K onesnaženju pa prispevajo tudi posamezniki, ki reke, jezera in morje uporabljajo kot odlagališča odpadkov. Potapljači med čistilnimi akcijami pogosto najdejo veliko nenavadnih predmetov, predvsem pa na kupe plastičnih vrečk. Težava zadnjih je, da so izdelane iz neobnovljivih surovin, kot sta nafta in zemeljski plin, grožnjo za naravo ter zdravje ljudi in živali pa predstavljajo predvsem zato, ker v vodi in zraku ostanejo v obliki mikrodelcev ter se razkrajajo tudi do tisoč let.*

Manj plastičnih vrečk, manj onesnaženja

Ali ste vedeli, da odrasel prebivalec Slovenije na leto povprečno porabi med 130 in 150 plastičnimi vrečkami, vsako pa uporablja največ 30 minut?*

SPAR Slovenija v iniciativi Skupaj za manj plastike, ki je del projekta Skupaj za boljši jutri, izpostavlja pomembnost ločevanja odpadkov in spodbuja k manjši rabi plastičnih vrečk. Svoji ekološki zavezi sledijo tudi z zmanjševanjem količine plastične embalaže – uporabljajo biorazgradljive materiale in spodbujajo večkratno uporabo embalaže, nakupovanje z lastno embalažo, povratno embalažo ter v rinfuzi.

V videu si oglejte, kako se je Sparovega izziva – trajnostnega nakupovanja – lotil voditelj Nik Škrlec.

SPAR Slovenija podpira čistilne akcije Slovenske potapljaške zveze

V podjetju SPAR Slovenija že od leta 2017 podpirajo Slovensko potapljaško zvezo (SPZ) kot njen ekološki sponzor ter si prizadevajo za zmanjšanje onesnaženosti slovenskih rek, jezer in morja ter ohranjanje vodnih ekosistemov. V vseh teh letih so pomagali pri čiščenju Ljubljanice, Mure, Drave, Save, Ščavnice, Krke, Soboškega in Blejskega jezera ter obale Fiese.

Ljubljanica čistejša za tono odpadkov

V soboto, 22. aprila 2023, ob svetovnem dnevu Zemlje, je v Ljubljani potekala 32. čistilna akcija Ljubljanica 2023. Čiščenja Ljubljanice se je lotilo 90 potapljačev, ribičev, gasilcev, reševalcev, čolnarjev, okoljevarstvenikov in prostovoljcev, ki so pobirali smeti v reki in na njenih nabrežjih od Ribiškega doma Barje na Livadi do Tromostovja. Pri tem so iz Ljubljanice potegnili za skoraj tono odpadkov, med katerimi so se poleg številnih plastičnih vrečk znašli čevlji, stoli, koši za smeti, prometni znaki in celo motor. Smeti so v poduk razstavili na Čevljarskem mostu, kjer so si jih lahko ogledali vsi mimoidoči.

Akcijo, ki jo je izvedlo Društvo za podvodne aktivnosti Vivera pod okriljem Slovenske potapljaške zveze (SPZ) in v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, je že šestič zapored podprlo podjetje SPAR Slovenija.

Vas zanima, kako je potekala akcija? Oglejte si video Nika Škrleca in se potopite na dno Ljubljanice!

