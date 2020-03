Sončno in vse topleje bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nami je večinoma sončen in topel teden. Jutra bodo še hladna, popoldne pa se bo segrelo do 20 stopinj Celzija. V noči na sredo je mogoča kakšna kaplja dežja, v nadaljevanju tedna pa se bo znova razjasnilo.

Danes bo precej jasno, burja bo zjutraj ponehala tudi v Vipavski dolini. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Jutri bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bo oblačnost od severa naraščala. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 16 do 20, ob morju okoli 14 stopinj Celzija.

V noči na sredo bo na severovzhodu mogoča kakšna kaplja dežja, v sredo dopoldne pa se bo razjasnilo. Čez dan bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. V četrtek bo sončno, še napovedujejo meteorologi.