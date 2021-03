Sonce, oblaki in plohe: takšno vreme nas čaka v začetku tedna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes in jutri bo delno sončno, popoldne so možne plohe. V torek bo pihal severni veter. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne lahko prav tako pričakujemo posamezne plohe, napovedujejo vremenoslovci z agencije za okolje (Arso).

Danes bo sprva precej jasno z meglo in nizko oblačnostjo po nižinah. Sredi dneva in popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija.

V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, pihal bo severni veter. Jutranje temperature bodo od -6 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne temperature pa od 6 do 11, na Primorskem pa do 14 stopinj Celzija.

V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne lahko nastane kakšna ploha. V četrtek se bo pooblačilo, ponekod bodo možne rahle padavine, še napovedujejo na Arsu.